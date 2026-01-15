TBS Pinneberg holt zwei Spieler des Hetlinger MTV

TBS Pinneberg bereitet sich derzeit auf die Rückrunde in der Landesliga Hammonia vor. Ab Februar greift der Tabellendritte wieder in das Aufstiegsrennen um die Oberliga ein - und die Chancen stehen gut. Das Team von Burak Bayram hat im Winter zwei neue Spieler verpflichtet, wie der Klub bekanntgegeben hat.

Die beiden Zugänge kommen vom Hetlinger MTV - und das hat in dieser Saison "Tradition". Bayram war bis Ende 2024 Coach des MTV, im Sommer wechselten auch schon Alpay Dobrucali und Tobias Maximilian Bödeker zu den Pinnebergern, die im Winter mit Inan Türkad und Enes Özman vom Ligarivalen nachgelegt haben.

Özman ist Torhüter und durchlief die Jugendabteilung des Hamburger SV, ehe er zur U19 in das Bundesliga-Team des Eimsbütteler TV wechselte. Beim ETV blieb er auch zunächst und kam 2023/24 zweimal in der Regionalliga zum Einsatz. Erst im Sommer folgte der Sprung zum MTV, im Winter schlägt er das nächste Kapitel auf. „Mit Enes gewinnen wir einen talentierten, entwicklungsfähigen Keeper, der perfekt zu unseren Ambitionen passt. Gemeinsam wollen wir unsere Ziele erreichen und die Zukunft der TBS weiter gestalten“, teilt der Klub mit.



