TASV Hessigheim: "Pokal wird besonderen Platz im Vereinsheim bekommen"

Lange Nacht nach großem Triumph „Die Feier war sehr lange und feuchtfröhlich. Die letzten Jungs waren um 6:30 Uhr im Bett – und heute wird auch nochmal gefeiert“, erzählt Trainer Andreas Lechner am Tag nach dem Finalerfolg. Die Begeisterung war greifbar – auf dem Platz, in der Kabine und beim gesamten Verein. „Das haben sich die Jungs verdient!“, so der stolze Coach.

Der TASV Hessigheim hat das Finale des Bezirkspokals Enz/Murr mit 3:0 gegen den TSV Münchingen gewonnen. Vor beeindruckender Kulisse von 1500 Zuschauern sorgte ein furioser Start mit zwei Toren in den ersten acht Minuten für die Weichenstellung. Filippo Russo, Jannik Egger und Max Keller trafen für den TASV – und am Ende stand ein emotional gefeierter Pokalsieg.

Wille, Spielglück und unbändiger Einsatz

Entscheidend war für den Trainer nicht nur die sportliche Qualität, sondern vor allem die Mentalität. „Ich denke, die Mannschaft hatte einen unfassbaren Willen“, betont Lechner. Hinzu kam, wie so oft im Pokal, auch eine Portion Glück: „Natürlich gehört auch immer ein bisschen Spielglück dazu – so zum Beispiel im Viertelfinale gegen Merklingen, wo wir das Spiel noch in der Nachspielzeit gedreht haben.“

Perfekter Start ins Endspiel

Das Finale begann aus Sicht des TASV nahezu perfekt: Bereits in der 4. Minute verwandelte Filippo Russo einen Elfmeter zur 1:0-Führung. Nur vier Minuten später legte Jannik Egger das 2:0 nach – ein Doppelschlag, der den TSV Münchingen früh unter Druck setzte. „Wir hatten natürlich einen sensationellen Start ins Endspiel mit der 2:0-Führung nach acht Minuten“, so Lechner.

Druckphase überstanden, mit Leidenschaft verteidigt

In der Folge verlor Hessigheim kurzzeitig den Zugriff. „In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit hatten wir keinen Zugriff mehr auf das Spiel und hatten einige brenzlige Situationen zu überstehen“, schildert Lechner die schwierigste Phase des Spiels. Doch das Team überstand sie unbeschadet – und stellte nach dem Seitenwechsel früh die Weichen endgültig auf Sieg: Max Keller traf in der 52. Minute zum 3:0. „Dann haben wir leidenschaftlich verteidigt und am Ende dann auch verdient gewonnen“, so der Coach.

Ein Platz mit Bedeutung für den Pokal

Wohin der Pokal kommt, steht bereits fest: „Der Pokal wird einen besonderen Platz im Vereinsheim bekommen, sodass man ihn immer im Blickfeld hat und immer an den historischen Pokalsieg erinnert wird.“ Für den TASV Hessigheim ist dieser Triumph mehr als nur ein Titel – er steht für Zusammenhalt, Leidenschaft und den Willen, gemeinsam Großes zu erreichen.