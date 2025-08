Tarek Buchmann folgt seinem Ex-Trainer und wechselt in die 2. Bundesliga

Die Zeit von Tarek Buchmann an der Säbener Straße läuft ab. Das Innenverteidigertalent des FC Bayern wechselt zum 1. FC Nürnberg in die 2. Bundesliga.

München – Am vergangenen Freitag absolvierte Tarek Buchmann noch einmal knapp 60 Minuten im Trikot des FC Bayern. Wie schon im ersten Saisonspiel der U23 gegen den FC Augsburg II. Nach vielen Verletzungen soll der 20-Jährige Schritt für Schritt wieder zu alter Stärke finden. In Zukunft dann am Valznerweiher in Nürnberg. Nach Informationen von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern ist die Bestätigung des Transfers nur noch eine Frage der Zeit.

Tarek Buchmann beim FC Bayern vom Pech verfolgt – Neustart beim 1. FC Nürnberg unter Miro Klose