Tarek Buchmann feiert Comeback bei Testspielsieg des FC Bayern II

Innenverteidiger Tarek Buchmann wurde beim Test der kleinen Bayern nach einer Stunde eingewechselt. – Foto: Lucca Fundel/Imago

Der FC Bayern II hat am Mittwoch im Test gegen Ulm ein Ausrufezeichen gesetzt. Tarek Buchmann feierte nach überstandener Verletzung sein Comeback.

München – Die 2. Mannschaft des FC Bayern hat in der Vorbereitung zur in drei Wochen beginnenden Regionalliga-Saison den zweiten Sieg im dritten Testspiel gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Holger Seitz setzte sich am Mittwoch gegen Zweitliga-Absteiger SSV Ulm mit 2:1 durch. „Die Bereitschaft war da, aber in zwei Wochen müssen wir weiter sein.“

Trainer Holger Seitz nach dem 2:1-Sieg gegen die Spatzen. „Der Sieg geht in Ordnung. Wir haben die Chancen, die sich ergeben haben, eiskalt genutzt. Das ist eine Qualität“, freute sich der 50-Jährige nach der Partie in Ersingen. „Alles in allem war es ein super Test, der uns aufgezeigt hat, woran wir noch arbeiten müssen. Die Bereitschaft war da, aber in zwei Wochen müssen wir weiter sein.“