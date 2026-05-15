Tansu Tokmak hört auf – SSVg Heiligenhaus braucht eine neue Lösung

Tansu Tokmak hat die SSVg Heiligenhaus darüber informiert, dass er seinen Vertrag über die aktuelle Saison hinaus nicht verlängern wird. Der Fünftplatzierte der Kreisliga A Wuppertal/Niederberg wird sich zur kommenden Spielzeit also um eine Alternative kümmern müssen.
Tansu Tokmak hat im Juli vergangenen Jahres die Leitung der Mannschaft der SSVg Heiligenhaus übernommen. Zu Beginn lief es überragend: Nach dem siebten Spieltag stand die SSVg auf dem zweiten Tabellenplatz. Ein kurzzeitiger Leistungseinbruch hat die Heiligenhauser zurückgeworfen. Seither stehen sie wechselhaft zwischen dem sechsten und fünften Platz der Liga – Tokmak hatte eine Mannschaft übernommen, die in der Vorsaison den sechsten Platz belegte. Jetzt ist mit einer stabilen Bilanz von 16 Siegen, vier Unentschieden und acht Niederlagen nach nur einem Jahr Schluss.
Über die Gründe für sein Ende in Heiligenhaus sagt der 38-Jährige: „Der ausschlaggebende Grund war vor allem die große Entfernung, die auf Dauer – insbesondere für die Kreisliga – schwer mit meinem Alltag vereinbar war.“ Ein Sonderlob gilt der sportlichen Leitung rund um Deniz Top: „Besonders bedanken möchte ich mich bei Deniz Top für die hervorragende Zusammenarbeit. Der Verein ist durch die Arbeit des Sportdirektors sehr gut strukturiert und professionell aufgestellt.“
Tokmak hat zuvor in der Kreisliga A Düsseldorf trainiert. Angefangen als Co-Trainer bei SV Hilden-Ost und der SG Benrath-Hassels, stand er 2023 für zwei Jahre bei Türkgücü Ratingen als Cheftrainer an der Seitenlinie. Zukünftig wünscht sich der damalige Oberliga-Spieler eine neue Herausforderung als Trainer und das bestenfalls in einer höheren Spielklasse als der A-Liga. „Durch meine B-Lizenz und die gesammelten Erfahrungen möchte ich mich als Trainer weiterentwickeln und neue Aufgaben übernehmen“, berichtet er engagiert.
Zunächst gilt es allerdings den Saisonendpurt gegen den FC Mettmann, den TSV Fortuna Wuppertal sowie die Reserve des SC Velbert zu meistern.
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