Talent-Offensive: SSV Bornheim mit Neuzugangs-Trio Lukas Struzyna, Joshua Osawe und Rückkehrer Richy Massek verstärken den Mittelrheinligisten. von Andreas Santner · Heute, 14:26 Uhr · 0 Leser

(v.l.) Lukas Struzyna, Joshua Osawe und Richy Massek laufen in der neuen Saison für den SSV Bornheim auf. – Foto: LaBima

Der SSV Bornheim nutzt den frühzeitigen Klassenerhalt in der Mittelrheinliga für seine Kaderplanung. Als aktueller Tabellenneunter kann der Verein bereits jetzt die Weichen für die Spielzeit 2026/27 stellen. Dabei bleibt der Klub seiner Linie treu und setzt auf junge, entwicklungsfähige Akteure mit einer starken Ausbildung. Mit Lukas Struzyna, Joshua Osawe und Rückkehrer Richy Massek wurden nun drei weitere Personalien fixiert.

Die Verantwortlichen in Bornheim lassen keine Zeit verstreichen. Da der Verbleib in der Mittelrheinliga angesichts der aktuellen Tabellensituation sicher ist, arbeitet die Sportliche Leitung zusammen mit dem künftigen Trainer Andreas Biermann bereits mit Hochdruck am Gesicht der neuen Mannschaft. Der Fokus liegt dabei klar auf Spielern, die sowohl fußballerische Qualität als auch die nötige Mentalität für den ambitionierten Amateurfußball mitbringen. Stabilität für die Defensive: Lukas Struzyna kommt Für das Abwehrzentrum konnte der SSV den 20-jährigen Lukas Struzyna gewinnen. Der Innenverteidiger wurde in den Nachwuchsschmieden beim Bonner SC, den Sportfreunden Troisdorf und in Königsdorf geschliffen. Zuletzt war er eine feste Größe beim Landesliga-Spitzenreiter Neunkirchen-Seelscheid, wo er 17 seiner 20 Einsätze über die volle Distanz absolvierte.

Andreas Biermann verspricht sich viel von der körperlichen Präsenz des Neuzugangs: „Lukas hat trotz seines jungen Alters bereits gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen kann. Er bringt Ruhe, Übersicht und gute Kommunikation mit – genau die Eigenschaften, die wir hinten brauchen.“ Dynamik auf dem Flügel Mit Joshua Osawe verstärkt ein weiterer Akteur mit BSC-Hintergrund die rechte Seite. Der 21-Jährige kommt von Fortuna Bonn und bringt bereits die Erfahrung von 35 Landesliga-Einsätzen mit. Osawe gilt als moderner Außenspieler, der vor allem durch seine Wucht und Dynamik überzeugt.