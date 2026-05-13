Talent-Offensive: SSV Bornheim mit Neuzugangs-Trio

Der SSV Bornheim nutzt den frühzeitigen Klassenerhalt in der Mittelrheinliga für seine Kaderplanung. Als aktueller Tabellenneunter kann der Verein bereits jetzt die Weichen für die Spielzeit 2026/27 stellen. Dabei bleibt der Klub seiner Linie treu und setzt auf junge, entwicklungsfähige Akteure mit einer starken Ausbildung. Mit Lukas Struzyna, Joshua Osawe und Rückkehrer Richy Massek wurden nun drei weitere Personalien fixiert.
Die Verantwortlichen in Bornheim lassen keine Zeit verstreichen. Da der Verbleib in der Mittelrheinliga angesichts der aktuellen Tabellensituation sicher ist, arbeitet die Sportliche Leitung zusammen mit dem künftigen Trainer Andreas Biermann bereits mit Hochdruck am Gesicht der neuen Mannschaft. Der Fokus liegt dabei klar auf Spielern, die sowohl fußballerische Qualität als auch die nötige Mentalität für den ambitionierten Amateurfußball mitbringen.
Für das Abwehrzentrum konnte der SSV den 20-jährigen Lukas Struzyna gewinnen. Der Innenverteidiger wurde in den Nachwuchsschmieden beim Bonner SC, den Sportfreunden Troisdorf und in Königsdorf geschliffen. Zuletzt war er eine feste Größe beim Landesliga-Spitzenreiter Neunkirchen-Seelscheid, wo er 17 seiner 20 Einsätze über die volle Distanz absolvierte.
Andreas Biermann verspricht sich viel von der körperlichen Präsenz des Neuzugangs: „Lukas hat trotz seines jungen Alters bereits gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen kann. Er bringt Ruhe, Übersicht und gute Kommunikation mit – genau die Eigenschaften, die wir hinten brauchen.“
Mit Joshua Osawe verstärkt ein weiterer Akteur mit BSC-Hintergrund die rechte Seite. Der 21-Jährige kommt von Fortuna Bonn und bringt bereits die Erfahrung von 35 Landesliga-Einsätzen mit. Osawe gilt als moderner Außenspieler, der vor allem durch seine Wucht und Dynamik überzeugt.
„Joshua bringt ein sehr modernes Profil mit. Er hat Power, Intensität und ist extrem variabel einsetzbar. Dazu bringt er eine gute Mentalität mit und wird uns auf der rechten Seite definitiv weiterhelfen“, beschreibt Biermann die Vorzüge des athletischen Neuzugangs.
Komplettiert wird das Trio durch ein bekanntes Gesicht. Richy Massek kehrt nach Stationen bei BW Friesdorf und dem FC Spich zurück zum SSV Bornheim. Bereits in der Saison 2022/23 bewies der heute 21-Jährige seinen Torinstinkt in der U19-Mittelrheinliga des Vereins. Der Offensivallrounder ist für seine Stärke im Eins-gegen-Eins und seine taktische Disziplin bekannt.
Biermann freut sich über die Rückkehr des verlorenen Sohnes: „Richy kennen wir natürlich schon sehr gut. Er bringt extrem viel Energie und Tiefe ins Spiel. Man merkt, dass er sich in den letzten Jahren weiterentwickelt hat – sportlich wie menschlich.“