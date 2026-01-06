Talent kommt: Fortuna Düsseldorf schlägt bei Kickers Offenbach zu

Fortuna Düsseldorf verstärkt die U23 mit Chernoh Bah. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt von den Kickers Offenbach an den Flinger Broich und gehört ab sofort dem Regionalliga-Kader der Rot-Weißen an.

Chernoh Bah wechselte im Sommer 2022 vom SC Viktoria Griesheim in den Nachwuchs der Kickers Offenbach. Zur Spielzeit 2025/26 schaffte er bereits vorzeitig den Sprung aus der U19 des OFC in den Kader der ersten Mannschaft. In dieser Saison kam der 18-Jährige in der Regionalliga Südwest 13 Mal zum Einsatz und erzielte ein Tor.

Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum, teilt bei der Vorstellung des Spielers mit: „In der laufenden Saison hat Chernoh als U19-Spieler bereits seine ersten Erfahrungen in der Regionalliga gesammelt und dabei sein großes Potenzial gezeigt. Mit ihm gewinnen wir einen vielseitig einsetzbaren Spieler, der mit seinen Qualitäten unsere Optionen im Kader nochmals erweitern wird. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns die nächsten Entwicklungsschritte gehen kann, und freuen uns, ihn auf diesem Weg zu begleiten.“