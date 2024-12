Tahar Gritli: "Eine geschlossene Mannschaftsleistung ist entscheidend"

Das Hinspiel weckt bei den Wolfsburgern positive Erinnerungen. Damals gelang es Lupo, eine der besten Saisonleistungen abzurufen, auch wenn es am Ende nicht für einen Sieg reichte. Diese Leistung gilt es am Samstag zu wiederholen, doch die Aufgabe wird keinesfalls leichter, denn Schöningen ist vor allem für seine starke Offensive bekannt. „Wir müssen einfach die starke Offensive der Schöninger um Christian Beck in den Griff bekommen und unsere Chancen in Toren umwandeln“, so Gritli.

Neben der sportlichen Brisanz kommt dem Spiel eine besondere Bedeutung zu, denn es handelt sich quasi um ein „Derby“. „Auch wenn Schöningen circa 40, 50 Kilometer von uns entfernt ist, ist es ja in der Oberliga schon wie ein Derby“, erklärt Gritli. Die Tatsache, dass einige ehemalige Lupo-Spieler mittlerweile im Trikot der Gastgeber auflaufen, bringt zusätzliche Emotionen ins Spiel. „Die werden natürlich heiß sein“, ergänzt Gritli.