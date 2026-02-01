Tabellenführer stolpert: Spitzenquartett trennen nur noch drei Punkte

Ein Spieltag, der kaum besser für den Spannungspegel im Meisterschaftskampf hätte sein können. Wesentlichen Anteil daran hatte der FC Welheim, der sich im Topspiel gegen den 1. FC Hirschkamp durchsetzte. Dahinter sorgte der SV Adler Osterfeld für eine dicke Überraschung und erkämpfte sich einen Punkt gegen den SC Buschhausen. Und weil die Spvgg Sterkrade-Nord II souveräne drei Punkte gegen den FC Welheim einfuhr, befinden sich die Top vier in unmittelbarer Schlagdistanz.
Verpasste Chance für den 1. FCH. Besonders die Phase nach dem Seitenwechsel wird den Tabellenführer wurmen. Als Emrullah Bayhoca nämlich die anfängliche Zwei-Tore-Führung der Welheimer mit seinem Treffer halbierte (52.), hätte Ahmet Büyüköztürk sogar für den Ausgleich sorgen können, doch scheiterte vom Punkt (53.). Statt dem Ausgleich stellte Welheim seinerseits mit einem erfolgreichen Strafstoß von Alexander Boateng den alten Vorsprung wieder her (58). Mit dem 4:1-Treffer von Izzet Avci fiel die Vorentscheidung, von der sich die Gäste nicht mehr erholen konnten.
FC Welheim – 1. FC Hirschkamp 4:2
FC Welheim: Isa Mert Koc, Hussein El-Dimassi, Daniel Galonska, Altan Gündogdu, Sabri Kayali, Ibrahim Tug (106. Felix Mika Matheis), Alexander Boateng (99. Abdallah Jawhar), Pascal Patrick Kaluza (70. Kofi Darko Wilson), Izzet Avci, Ali Al Hakim, Justin Marvin Kolek (46. Özgür Erdogan) - Trainer: Ramazan Karakus - Co-Trainer: Onur Karakus
1. FC Hirschkamp: Maximilian Hasshoff, Timur Berbero, Sertan Erdogan, Enes Bayram, Ömer Yüksel (66. Galed Mohamad), Mehmet Kalayci, Mehmet Kafli (60. Malik Amine), Emrullah Bayhoca, Burak Taspinar (62. Alihan Özcan), David Fojcik (26. Francesco Lentini), Ahmet Büyüköztürk (62. Okan Al) - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
Schiedsrichter: Markus Mertens (Oberhausen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ibrahim Tug (6.), 2:0 Justin Marvin Kolek (34.), 2:1 Emrullah Bayhoca (52.), 3:1 Alexander Boateng (58. Foulelfmeter), 4:1 Izzet Avci (61.), 4:2 Enes Bayram (90.+2)
Gelb-Rot: Timur Berbero (99./1. FC Hirschkamp/)
Besondere Vorkommnisse: Ahmet Büyüköztürk (1. FC Hirschkamp) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (53.).
Mit eindrucksvoller Moral sicherte sich Osterfeld einen Achtungserfolg gegen die favorisierten Gäste. Dabei schien Buschhausen mit einer späten Zwei-Tore-Führung auf einen knappen Erfolg zu laufen, wurden aber innerhalb kürzester Zeit von einem Foulelfmeter von Tobias Hauner (80.) und dem anschließenden Treffer von Justin Montberg (81.) kalt erwischt. Buschhausen hätte ansonsten wieder die Tabellenführung übernommen, muss sich stattdessen weiter mit der Verfolgerrolle begnügen.
SV Adler Osterfeld – SC Buschhausen 1912 3:3
SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Erdem Saglam, Andre Pangerl (72. Serdar Dogan), Abdul Basit Adibyar (72. Gentrit Bajraj), Emmanuel Nwabuego, Okan Demircan (93. Adetola Olaseni Adegun), Philipp Herrmann, Abdelaziz Boukdir, Tobias Hauner, Justin Montberg - Co-Trainer: Christian Kinowski - Trainer: Christoph Tapinos
SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Nils Bothe, Dominik Teschke, Andre Busch, Paul Okon, Amet Zeki (75. David Pop), Emre Kuzdere, Joshua Tettesen Agougno (67. Pascal Wickert), Artur Veselov (63. Mohamad Ghazaly), Kevin Enrico Wilkes, Kevin Menke (75. Sadik Sahan) - Co-Trainer: Dennis Wichert - Trainer: Marcus Behnert - Co-Trainer: Marc Freund
Schiedsrichter: Timo Schmidt - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Manuel Werner (58. Eigentor), 0:2 Amet Zeki (67.), 1:2 Justin Montberg (72.), 1:3 Pascal Wickert (75.), 2:3 Tobias Hauner (80. Foulelfmeter), 3:3 Justin Montberg (81.)
Gelb-Rot: Emre Kuzdere (86./SC Buschhausen 1912/)
VfR 08 Oberhausen – TB Oberhausen 1889 4:2
VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Enes Aslan, Mathias Henkemeyer (51. Lars Bruckwilder), Levin Jubt, Sebastian Stollen, Tim Schmidt, Eray Aslan, Julian Birkholz, Tim Blanke, Maurice Braunert (64. Can Luca Gad) - Trainer: Paul Schendzielorz - Co-Trainer: Tim Schaefer
TB Oberhausen 1889: Patrick Grindel, David Münch, Prince Pieritz, Julian Miguel Peitsch, Fabio Mülling (46. Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu), Damian Jerome Peitsch (46. Abd-Manaf Tchazodi) (66. Felix Pietsch), Fabian-Maurice Kammhöfer, Justin Andre Partenheimer (58. Dustin Wagner), Marvin Dipold, Louis Victor Mietzsch, Dustin Peitsch - Trainer: Daniel Coers
Schiedsrichter: Marcel Borges - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Tim Schmidt (2.), 1:1 David Münch (34.), 2:1 Enes Aslan (36.), 3:1 Mirco Baumgarten (45.), 3:2 Fabian-Maurice Kammhöfer (46.), 4:2 Enes Aslan (90.)
VfR 08 Oberhausen II – FC Sterkrade 72 2:3
VfR 08 Oberhausen II: Christian Robin Bach, Marcel Finger, Hendrik Ney, Dominik Klyszcz, Mathias Henkemeyer, Justin Woithe, Andre Finger (87. Christian Timp), Mirco Remmerde (69. Chris Ehler), Sascha Knobloch, Florian Rutzmoser, Irfet Alicajic (46. Anel Omerinovic) - Spielertrainer: Andre Finger - Spielertrainer: Mirco Remmerde
FC Sterkrade 72: Mick Kaminski, Lars van Gelder, Jan-Niklas Forger (46. Marceau Jerome Finke), Maxime-Aurele Finke, Keanu Kranz, Marcel Bambic, Samet Can Kuruoglu, Ali Riza Dogan, Louay Caraly, Islam Kaloshi (67. Jason Scott Ford) - Trainer: Alexander Forger
Schiedsrichter: Norbert Otto (Oberhausen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Florian Rutzmoser (12.), 1:1 Florian Rutzmoser (19. Eigentor), 2:1 Manuel Knobloch (67.), 2:2 Samet Can Kuruoglu (72.), 2:3 Marcel Bambic (90.+5)
SV Sarajevo Oberhausen – BV Osterfeld 1919 0:2
SV Sarajevo Oberhausen: Janis Finian Redmond, Benjamin Musiolik (70. Viktor Dimitrov Nanov), Alen Arnautovic, Samir Dzafic, Adnan Cesko, Anel Mlinarevic (59. Sandro Vrebac), Enes Aksalic, Dzejlan Sehovic, Arlind Hasani (76. Valentino Mustafic), Demir Mustic, Fatlum Hyseni (59. Ferid Dzanan) - Trainer: Beris Vrebac
BV Osterfeld 1919: Adnan Laroshi, Aiman Rump, Luke Stratenhoff (67. Ensar Bicak), Enes Can, Barkin Cömert (22. Dustin Masek), Hasan Darici, Lennard Stratenhoff (73. Abdullah Baydar), Nico Ljubic (22. Xavier Meller), Selahattin Güner (76. Soner Karakoc), Timo Mrozek, Harun Al - Trainer: Okay Özkan - Co-Trainer: Ersin Öztürk - Trainer: Adem Saglam
Schiedsrichter: Thimo Lau - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Nico Ljubic (19.), 0:2 Lennard Stratenhoff (39.)
Glück-Auf Sterkrade – TSV Safakspor Oberhausen 1:2
Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Andre-Maurice Ochmann, Ardit Jashari, Fabrice Terjung, Patrick Camposeo, Marvin Augenstein, Jorden Kleinallermann, Nico Gabriele, Timo Hendel, Patrick Szovan, Artur Nedbajlo - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura - Co-Trainer: Marvin Buhlmann
TSV Safakspor Oberhausen: Cihan Saracbasi, Said-Ihsan Akkaya, Emre Gülsen, Seyyid-Muhammed Akkaya (85. Hakan Var), Serhat Erdogan, Mert Özsoy, Ibrahim Akkaya, Cüneyt Türk (76. Emre Erdogan), Cihad Saral, Etco Gaucho, Dogukan Kara (72. Fatih Köktürk) - Trainer: Tuncay Aksoy - Co-Trainer: Erdal Yaprak
Schiedsrichter: Leon Petersmann - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Serhat Erdogan (50. Eigentor), 1:1 Dogukan Kara (52.), 1:2 Etco Gaucho (90.+2)
Blau-Weiß Fuhlenbrock – SC Buschhausen 1912 II 5:3
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Robin Göbler, Louis Becker, Felix Mühlberg (71. Nico Große-Beck), David Gajda (61. Leon Griesdorn), Justin Straßek, Marvin Polak (88. Nils Schuhknecht), Philip Kaczmar, Jannis Pröschold (61. David Overfeld), Fabian Böhnke (71. Noah Rosrodowski), Niklas Balsliemke-Louven, Lennart Espenhahn - Trainer: Adrian Reiß
SC Buschhausen 1912 II: Timo-Maurice Müller, Martin Kevin Krettek, Cedric Meyer, Marvin Jacobs, Christian Schäumer (38. Lucas Jahnke), Ahmed Semmo (72. Kevin Spiegel), Dierk Brosowski, Ayoub Afritit, Patrick Mohr, Kenan Al-Jawabreh (72. Lukas Schmidt), Hamza Belahsan - Spielertrainer: Carsten Scholz
Schiedsrichter: Jose-Manuel Miguez Hernandez - Zuschauer: 42
Tore: 1:0 Niklas Balsliemke-Louven (2.), 2:0 Philip Kaczmar (8.), 2:1 Ayoub Afritit (22.), 3:1 Marvin Polak (56.), 3:2 Ahmed Semmo (67.), 4:2 Niklas Balsliemke-Louven (73.), 4:3 Martin Kevin Krettek (76.), 5:3 Nico Große-Beck (89.)
Spvgg Sterkrade-Nord II – FC Welheim II 5:1
Spvgg Sterkrade-Nord II: Julian Dohmen, Mathias Georg, Kevin Hozjan, Kevin Marzotko, Lukas Kallweit (61. Kevin Korting), Moritz Neukirch (79. Malte Akman), Keno Räck (61. Jonas Kisters), Sven Konarski, Dustin Weber (72. Lucas Müntjes), Daniel Markin (62. Elias Aaron Peukert) - Co-Trainer: Manfred Wester - Trainer: Dustin Vogt
FC Welheim II: Can Sahin, Arif Yalcin (46. Aldin Kaltak), Onur Duman, Halet Delen, Emrah Semiz, Turgut Senyüz, Cüneyt Kilic, Merdan Senyüz, Kaan Semiz, Oktay Cin (16. Emre Can Önal) (77. Kemal Akbas), Oktay Semiz - Trainer: Murat Cebeci
Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Daniel Markin (1.), 1:1 Oktay Cin (14.), 2:1 Dustin Weber (18.), 3:1 Daniel Markin (25.), 4:1 Daniel Markin (32.), 5:1 Moritz Neukirch (59.)
19. Spieltag
08.02.26 SC Buschhausen 1912 II - DJK Arminia Klosterhardt II
08.02.26 SC Buschhausen 1912 - Blau-Weiß Fuhlenbrock
08.02.26 TSV Safakspor Oberhausen - SV Adler Osterfeld
08.02.26 1. FC Hirschkamp - Glück-Auf Sterkrade
08.02.26 BV Osterfeld 1919 - FC Welheim
08.02.26 TB Oberhausen 1889 - SV Sarajevo Oberhausen
08.02.26 FC Sterkrade 72 - VfR 08 Oberhausen
08.02.26 FC Welheim II - VfR 08 Oberhausen II
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: