Tabellenführer SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen trifft auf Krieschow II

Der Tabellensechste FSV 63 Luckenwalde II empfängt den Tabellenachten FC Eisenhüttenstadt. Luckenwalde musste zuletzt eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Lauchhammer hinnehmen und wird auf Wiedergutmachung drängen. Eisenhüttenstadt hingegen konnte mit einem 2:0-Sieg gegen Krieschow II Selbstvertrauen tanken und wird versuchen, auch auswärts zu punkten. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 SV Victoria Seelow Seelow 15:00

Der Tabellenelfte SV Wacker 09 Ströbitz trifft auf den Tabellensiebten SV Victoria Seelow. Ströbitz sicherte sich zuletzt ein 2:2-Unentschieden in einem packenden Duell gegen Döbern und will zu Hause nachlegen. Victoria Seelow konnte mit einem späten 3:2-Sieg gegen Wildau überzeugen, wobei Kaij Berschauer das entscheidende Tor in der 83. Minute erzielte. Es verspricht ein hart umkämpftes Spiel zu werden. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau SG Eintracht Peitz SG Peitz 15:00

Der Tabellenzwölfte SG Phönix Wildau 95 erwartet den Tabellenvierzehnten SG Eintracht Peitz. Beide Teams stehen unter Druck. Wildau verlor zuletzt knapp mit 2:3 gegen Seelow, während Peitz nach einem 1:2 gegen Hohenleipisch weiter im Tabellenkeller festsitzt. Für beide Mannschaften geht es darum, dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 BSG Pneumant Fürstenwalde BSG Pneumant 15:00

Der Tabellenvierte VfB Hohenleipisch 1912 trifft auf das Schlusslicht BSG Pneumant Fürstenwalde. Hohenleipisch kommt nach einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Peitz in diese Partie und wird gegen den noch punktlosen Gegner klarer Favorit sein. Fürstenwalde, das zuletzt 0:2 gegen Wernsdorf verlor, steht mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend Punkte, um nicht weiter den Anschluss zu verlieren. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf FC Lauchhammer Lauchhammer 15:00

Der Tabellenzehnte SV Frankonia Wernsdorf 1919 empfängt den ungeschlagenen Tabellenzweiten FC Lauchhammer. Wernsdorf holte zuletzt einen 2:0-Auswärtssieg bei Pneumant Fürstenwalde und wird versuchen, den Favoriten zu ärgern. Lauchhammer ist nach dem klaren 5:1-Sieg gegen Luckenwalde weiterhin in Topform und will seinen Platz in der Spitzengruppe festigen. ---

Der Tabellenneunte VfB 1921 Krieschow II empfängt den Tabellenführer SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen. Krieschow musste zuletzt eine 0:2-Niederlage gegen Eisenhüttenstadt hinnehmen und steht vor einer schwierigen Aufgabe. Miersdorf/Zeuthen setzte seine beeindruckende Serie mit einem 4:0-Sieg gegen Fürstenwalde II fort und will ungeschlagen bleiben. ---

Der Tabellendreizehnte FSV Union Fürstenwalde II empfängt den Tabellendritten 1. FC Guben. Fürstenwalde II verlor zuletzt mit 0:4 gegen Miersdorf/Zeuthen und steht weiter tief im Abstiegskampf. Guben kam zuletzt nicht über ein 1:1 gegen Erkner hinaus und will mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. ---

Morgen, 15:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner SV Döbern SV Döbern 15:00