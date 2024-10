Tabellenführer Michelfeld II setzt Heimserie fort

Nach dem Seitenwechsel (gleich mit drei Auswechslungen in der Halbzeitpause) agierten die Gastgeber druckvoller und nutzten zwei von sieben Top-Chancen zum verdienten Heimsieg – Samuel Leisner (bisher drei Saisontreffer) verdoppelte sein Torkonto auf sechs auf Steckpass von Robin Popp (67.) und nach einer Simon Zitzmann-Ecke per Kopfball (79.). Das Ergebnis hätte in der zweiten Halbzeit für die nun zielstrebigen Michelfelder (einige Youngsters plus zwei junggebliebene Ü32-Kicker) noch höher ausfallen können: Jan Eschenweck zielte halblinks im Sechzehner drüber (54.), einen 17-Meter-Schuss des vorne zentral sehr aktiven Samuel Leisner parierte der Gäste-Keeper Lukas Heptner mit einer Hand (55.), eine 25-Meter-Granate von Dominik Maier krachte an den rechten Pfosten (69.), ein 19-Meter-Schuss von Simon Zitzmann in zentraler Position zischte knapp rechts vorbei (71.) und Albert Yapiciyan scheiterte halbrechts in der Box am gut parierenden HSV-Keeper (90.+5). Hiltpoltstein II konnte in den zweiten 45 Minuten und auch in der über fünfminütigen Nachspielzeit (5:30) keine nennenswerte Torchance mehr generieren. Der Aushilfs-Schiedsrichter des Heimvereins musste in seinem ersten Spiel (in seiner rund 40-jährigen Karriere als aktiver Fußballer) als Referee keine einzige persönliche Strafe (keine Karten, keine Zeitstrafen und keine Platzverweise) verhängen, zumal es keine strittigen spielentscheidenden Szenen gab.

Der ASV Michelfeld II (unverändert Erster mit 31 Punkte, drei vor dem Zweiten) gastiert in einer Woche am Sonntag, 27. Oktober um 13 Uhr in Neuhaus beim Tabellenzweiten SG SV Plech/SV Neuhaus II (28). Der Achte SV Hiltpoltstein II (13) erwartet am Mittwoch, 23. Oktober um 18.30 Uhr den Fünften SG Oberes Pegnitztal II (17) und am Sonntag, 27. Oktober um 213 Uhr den Dritten 1. FC Schnaittach II (zwei Spiele in der Wertung weniger im Vergleich zu den beiden führenden Teams der Liga, 27).

SR: Armin Buchmann (ASV Michelfeld). Heimverein-Regelung, da der eingeteilte neutrale aktive Schiedsrichter aufgrund Krankheit rechtzeitig absagte und kurzfristig kein Ersatz eingeteilt werden konnte.

Zuschauer: 40 (B-Platz, in der Langräfe).

Tore: 1:0 (34.) Samuel Leisner, 1:1 (36.) Andreas Gottschalk, 2:1 (67.) Samuel Leisner, 3:1 (78.) Samuel Leisner.

Besondere Vorkommnisse: Der SV Hiltpoltstein II beantragte am Donnerstag, 17. Oktober, 22 Uhr via BFV-Postfach (in der letzten Minute im Rahmen der Deadline Donnerstag, 22 Uhr) „Flex“ (Neun gegen Neun). Michelfeld II darf 14 Spieler einsetzen, Hiltpoltstein II elf. Für Michelfeld II ist es das fünfte „Flex-Spiel“ in dieser Saison (am 12. Spieltag) – jeweils auf Antrag des Gegners.

Karten: Keine.

Torchancenverhältnis: 9:2 (zur Halbzeit: 2:2).

Eckballverhältnis: 6:2 (zur Halbzeit: 3:1).

ASV Michelfeld II (Startformation mit neun Spieler. in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Deml – Eisend, St. Wiesneth, N. Brendel(46. Do. Maier), C. Neukam (46. Eschenweck), Dümler (46. Popp), Si. Zitzmann (86. Dümler), Thumbeck (74. Yapiciyan), Sa. Leisner (79. S. Brendel).

SV Hiltpoltstein II (Startformation mit neun Spieler. in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Heptner – Gruber, Grüschel, Mi. Gradl, Leibold, Schoger (31. Wolf/54. Gottschalk/79. Zwerenz), Mark. Müller, Gottschalk (46. Schoger/86. Wolf), Meidl.

(obl)