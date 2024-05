Tabellenführer CfR Links feiert sechsten Sieg in Folge

Ja, sind wir denn beim Eiskunstlaufen? Das werden sich die Zuschauer der Partie zwischen dem CfR Links und dem SV Wersten 04 am Sonntag gefragt haben. Auf dem Sportplatz an der Pariser Straße unter anderem den „vierfachen Ivantzikis“ und den „dreifache Mainz“ zu sehen.

Angeführt von seinem treffsicheren Duo zementierte der CfR mit sechsten Sieg in Serie seine Spitzenposition und befindet sich auf dem besten Weg in die Bezirksliga. Wobei Links-Coach Panagiotis Liomas so weit noch gar nicht nach vorne blicken will. „Wir schauen nur von Siel zu Spiel“, so der Trainer des CfR.