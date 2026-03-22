Tabellenführer Buxtehude feiert Torfestival gegen Este

Der Buxtehuder SV setzt sich durch. – Foto: Rolf Schmietow

Der Buxtehuder SV hat seine Spitzenposition in der Kreisliga Hamburg 2 eindrucksvoll untermauert. Gegen das Tabellenschlusslicht SV Este 06/70 feierte die Mannschaft einen klaren 10:2-Erfolg und erfüllte damit die Pflichtaufgabe souverän. Durch den Sieg baut der Tabellenführer seinen Vorsprung auf Verfolger Hellas United auf vier Punkte aus, allerdings kann der Rivale noch am Sonntag verkürzen.

Dabei begann die Partie zunächst mit einer kleinen Überraschung: Die Gäste gingen in der 12. Minute mit 1:0 in Führung, doch die Antwort des Spitzenreiters ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später stellte Nikolaos Kalpaktsis auf 1:1, ehe Emre Yetiker (18.) und Christian Pöppe (26.) die Partie frühzeitig in die richtige Richtung drehten.

Frühe Dominanz legt den Grundstein

Bereits vor der Pause sorgte der Buxtehuder SV für klare Verhältnisse. Erneut war Kalpaktsis zur Stelle und erhöhte in der 37. Minute auf 4:1. Im Anschluss baute der Tabellenführer seine Überlegenheit weiter aus: Herman Mulweme schnürte mit Treffern in der 49. und 53. Minute einen Doppelpack, Fadi Hamze (65.) und David Domaracki (70.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Zwar gelang dem SV Este 06/70 noch ein weiterer Treffer, doch dieser hatte nur noch statistischen Wert. Serdar Aydin traf in der 80. Minute zum 9:2, ehe Hamze in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer den 10:2-Endstand herstellte.