Tabellenführer Bergisch Gladbach empfängt Kölner Lazarett

Kevin Kruth (re.) und Andy Habl (li.) wollen gegen die U23 von Fortuna Köln dir nächsten drei Punkte. – Foto: Pedro Fatzikis

Wer nach dem spektakulären 4:2-Erfolg im Gipfeltreffen gegen Eintracht Hohkeppel ein Nachlassen des Tabellenführers erwartet hatte, sieht sich getäuscht. Der SV Bergisch Gladbach 09 geht mit maximaler Intensität in das Duell gegen die U23 von Fortuna Köln, die derzeit mehr gegen das eigene Verletzungspech als gegen den Gegner kämpft.

„Die Trainingswoche hat am Dienstag direkt wieder mit hoher Intensität und viel Wettkampf begonnen. Wir hatten keinen Grund, irgendwie runterzufahren, sondern wollten im Rhythmus bleiben“, erklärt der 40-Jährige. „Nach dem Derby-Sieg und dem Erfolg gegen Hohkeppel ist es für uns wichtig, bodenständig zu bleiben. Wir haben uns eine sehr gute Ausgangsposition erarbeitet, wissen aber auch, dass noch zehn Spiele zu gehen sind und einige schwierige Aufgaben auf uns warten“, fordert Kruth vor der Osterpause volle Konzentration.

Das Comeback nach einem 0:2-Rückstand im Topspiel der vergangenen Woche hat den SV Bergisch Gladbach 09 moralisch gestärkt, doch Trainer Kevin Kruth lässt keine Nachlässigkeiten zu. Trotz der komfortablen Tabellenführung und 47 Punkten auf dem Konto wurde der Trainingsbetrieb in der laufenden Woche keineswegs gedrosselt.

Antoski, Mofa, Sobiech: Lange Ausfallliste bei Fortunas U23

Die Gäste aus der Kölner Südstadt reisen derweil mit einer schweren personellen Hypothek in die BELKAW Arena. Zwar spielt die Zweitvertretung der Fortuna mit 36 Punkten eine statistisch gesehen bessere Saison als im Vorjahr, doch der jüngste 2:1-Sieg gegen Frechen wurde teuer bezahlt. Die Ausfallliste ist lang. „Aufgrund unserer personellen Situation sind wir in Bergisch Gladbach klarer Außenseiter. Wir müssen erst einmal schauen, wer am Sonntag überhaupt noch zur Verfügung steht. Die Ausfallliste ist leider extrem lang: Narius Mofa hat gegen Frechen einen Kreuzbandriss erlitten, und auch unser Kapitän Gjorgji Antoski hat sich am Knie verletzt – er wird voraussichtlich vier Wochen ausfallen“, berichtet Teammanager Stefan Kleefisch. Da zudem Luke Eismann, Akim Kister und Mustafa Özdemir fehlen und Joran Sobiech gesperrt ist, richtet der Verein den Fokus bereits auf die kommende Spielzeit: „Im Rest der Saison wird es für uns vornehmlich darum gehen, unseren U19-Spielern nach Möglichkeit Spielpraxis zu verschaffen. Die Planung wird nun zusehends auf die nächste Saison ausgerichtet.“

Kruth: "Gegner, der aktuell sehr gut drauf ist"

Trotz dieser Vorzeichen warnt Kevin Kruth davor, die Kölner zu unterschätzen. Er sieht in der Fortuna eine Mannschaft, die über einen starken Mix aus Erfahrung und jugendlichem Elan verfügt und die er bereits vor der Saison unter den ersten fünf Teams der Liga verortet hatte. „Auch ein Blick auf die Formtabelle zeigt, dass wir auf einen Gegner treffen, der aktuell sehr gut drauf ist. Das wird uns alles abverlangen – volle Konzentration, Leidenschaft und Intensität“, so Kruth. Er kann personell fast aus dem Vollen schöpfen – lediglich die Langzeitverletzten fehlen weiterhin, während Elyas Aydin nach langer Abstinenz wieder eine Alternative darstellt.

Während die Fortuna versucht, das Beste aus der misslichen personellen Lage zu machen und jungen Talenten eine Bühne zu bieten, will der Spitzenreiter seinen Vorsprung wahren. Kruth fasst die Marschroute zusammen: „Wir spielen zuhause und wollen mutig nach vorne auftreten. Uns ist klar, dass wir noch nichts erreicht haben. Deshalb bleiben wir ruhig, fokussiert und gehen von Spiel zu Spiel.“