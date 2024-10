Tabellenführer Angermünder FC muss zu Blau-Weiß Wriezen

Der Tabellenzwölfte FSV Blau-Weiß Wriezen empfängt den Tabellenführer Angermünder FC. Wriezen musste zuletzt eine 0:3-Niederlage gegen Oranienburg II hinnehmen und braucht dringend Punkte, um nicht weiter in den Abstiegskampf zu geraten. Angermünde hingegen setzte sich knapp mit 1:0 gegen Wandlitz durch und bleibt weiterhin ungeschlagen. Nach bislang sieben Siegen aus acht Spielen will Angermünde die Tabellenführung festigen.

Der Tabellenelfte SV Blau-Weiß 90 Gartz trifft auf den Tabellendritten FC Strausberg. Gartz verlor zuletzt klar mit 1:4 gegen Birkenwerder und steht unter Druck, zu Hause eine Reaktion zu zeigen. Strausberg feierte einen Last-Minute-Sieg gegen Prenzlau, bei dem Silvan Küter in den letzten Minuten alle drei Treffer erzielte. Strausberg will seinen dritten Tabellenplatz verteidigen und weiter Druck auf die Spitze ausüben.

Der Tabellenzweite FSV Schorfheide Joachimsthal trifft auf den Tabellenletzten VfL Vierraden 1960. Joachimsthal ließ zuletzt beim 2:2 in Gramzow überraschend Punkte liegen, will nun aber gegen den Tabellenletzten zurück in die Erfolgsspur. Vierraden holte beim 2:2 gegen Schönow einen Punkt, steht jedoch weiterhin mit nur einem Sieg am Tabellenende. Ein Sieg für Joachimsthal ist Pflicht, um an der Spitze dranzubleiben.

---