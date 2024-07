SWFV-Verbandstag: Revolte im Verbandspokal

Mainz. Beim Südwestdeutschen Fußball-Verband bricht am Samstag mit der Mitgliederversammlung eine neue Ära an. Neben dem Wechsel im Amt des Präsidenten werden Beschlüsse erwartet, die den Spielbetrieb im Verband betreffen.

In diesem aus dem Kreis Bad Kreuznach stammenden Antrag wird das Präsidium beauftragt, Vorschläge und Modelle für eine Reform des Spielsystems zu entwickeln. Die Antragsteller verweisen auf regionale Unterschiede hinsichtlich der Anzahl von Fußballern und Mannschaften. Dieser Prozess werde sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen, weshalb das klassische, Kreis-basierte Tannenbaummodell nicht zukunftsfähig ist. Es brauche ein neues System, um in der Fläche einen vergleichbaren Wettbewerb zu erreichen. Das Festhalten am seitherigen Modell führt beispielsweise dazu, dass im Kreis Mainz-Bingen mit drei C-Klassen gespielt wird, wohingegen im Kreis Alzey-Worms nur noch eine C-Klasse zustande kam. Die Signale aus dem Kreistagen suggerieren, dass dieser Antrag mit großer Mehrheit verabschiedet wird.

Welche Bewandtnis hat es mit den Spielgemeinschaften im Verbandspokal?

Zurzeit haben Zweite Mannschaften und Spielgemeinschaften im Verbandspokal keine Startberechtigungen. Dies soll sich auf Wunsch des ASV Lug/Dimbach zumindest teilweise ändern. Die Südpfälzer argumentieren, dass neuerdings Spielgemeinschaften bis zur Verbandsliga zugelassen sind. Es sei demnach nur folgerichtig, dass sie auch am Verbandspokal teilnehmen dürfen. Durch das noch herrschende Startverbot sehen sie die Ausgeschlossenen finanziell im Nachteil. Die Frage, ob dieser Antrag durchgeht, wird spannend - unter anderem würde er eine Aufstockung der Mannschaften im Verbandspokal bedeuten, der schon jetzt unter erheblichem Termindruck leidet.

Für den Jugendbereich liegen mehrere Anträge vor. Hat einer Signalwirkung?

Ja, auch dieser Antrag kommt vom ASV Lug/Dimbach. Er bezieht sich auf die Strafordnung, in der es sinngemäß heißt: Sperren von Jugendspielern können um bis zur Hälfte reduziert werden. Diese Regelung möchten die Südpfälzer für Vergehen gegenüber Unparteiischen aussetzen. Dort soll das volle Strafmaß Anwendung finden. Etwas populistisch heißt es im finalen Satz der Antragsbegründung: „Schiedsrichter sind kein Freiwild und diese Sperren sind eine Erziehungsmaßnahme.“

Hans-Dieter Drewitz (Haßloch) scheidet auf eigenen Wunsch als Präsident aus. Ist die Nachfolge geregelt?

Ja. Thomas Bergmann wird seitens des Präsidiums als neuer Präsident vorgeschlagen. Weitere Kandidaten sind seither nicht bekannt, könnten aber bei der Sitzung aus Reihen der Versammlung benannt werden. Der Alzeyer Thomas Bergmann (61 Jahre) hat bereits im Regionalverband Drewitz’ Erbe als Vorsitzender angetreten. Der Präsident des Landgerichts Bad Kreuznach verfügt über langjährige Erfahrung im Management des Südwestdeutschen Fußball-Verbands und moderierte unter anderem die Rechtsprechungsreform im SWFV.