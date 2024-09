SW Sende um Längen schlechter als Türkgücü Gütersloh

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Schloß Holte-Stukenbrock

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 2

Spieltag: 5

Spielbericht: SW Sende gegen Türkgücü Gütersloh 1:5 (0:2)

Schloß Holte-Stukenbrock. Ein bitteres Spektakel müssen die 70 Besucher im Schloß Holte-Stukenbrocker Waldstadion, Falkenstr. am Sonntag erleben. Gleich fünf Gegentore muss das Team von Toni Mayer einstecken.

Es dauert eine Weile, bis es ernst wird. Nur wenige Minuten vor der Halbzeitpause gelingt es dann der Mannschaft von Boris Mester doch noch vorzulegen: Sinan Aktürk versenkt den ersten Treffer und verschafft den Gästen die Oberhand. Gleich darauf folgt auch schon das zweite Tor – wieder durch Sinan Aktürk (43). Der Siegeszug der Gütersloher bricht nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkt das Team von Trainer Boris Mester im gegnerischen Tor. Sinan Aktürk trifft in Minute 62, Kadir Sentürk in Minute 76 und Wesley Eghosa Omoregie in Minute 78. Es steht 5:0 für den Türkgücü Gütersloh.

Den Sendern gelingt es ganz knapp vor Ende der Partie, ihre Ehre zu retten. Marvin Otterpohl kann zwei Minuten vor Abpfiff mit Erfolg abschließen und dem Verein noch zu einem Treffer verhelfen. Die Sender rutschen auf Platz 15 ab.

Die Aufstellungen: SW Sende - Türkgücü Gütersloh

SW Sende: Tim Schnurpfeil (17), Jan Luis Krecker (10), Davide Petrachi (8), Tugay Yilmaz (13), Janik Köhler (16), Luis Pruefer (15), Kerem Yilmaz (6), Leon Brüseke (14), Jan Schmidt (9), Robert Große (33), Nils Arnold (2)

Türkgücü Gütersloh: Can Özdemir (81), Azad Yadel (77), Lenny Marvin Köker (7), Kadir Sentürk (17), Tarek Ghazouani (99), Mehmet Efe Saglam (15), Schekri Ekin (5), Sinan Aktürk (9), Gökhan Bulat (23), Timur Görgü (1), Cerruti Siya (11)

Schiedsrichter: Aaron Rainer Schneegaß (Gütersloh)

Assistent: Ahmed Ekin

Assistent: Denis Fuhrmann



Themenseite: Bezirksliga Staffel 2 Westfalen

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.