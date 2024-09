SW Sende II bietet SV Schwarz-Gelb Bokel Paroli

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 12.30 Uhr

Austragungsort: Schloß Holte-Stukenbrock

Wettbewerb: Kreisliga A Gütersloh

Spieltag: 5

Spielbericht: SW Sende II gegen SV Schwarz-Gelb Bokel 4:1 (1:0)

Schloß Holte-Stukenbrock. Diese Partie dürfte SV Schwarz-Gelb Bokel-Trainer Chris Conti nicht beflügeln: Beim Aufeinandertreffen mit dem SW Sende II muss sich seine Mannschaft 4:1 geschlagen geben.

Die Partie kommt nur langsam in Gang. Endlich, nach 34 Minuten landet Michael Harder den ersten Treffer und setzt die Gäste unter Druck. In der zweiten Spielhälfte legt Sende nochmal nach: In Minute 48 fällt ein weiteres Tor durch Lukas Harting. Und die Trefferserie ist noch nicht vorbei: Paul Valentin Just kann in Minute 55 einlochen.

Es läuft nicht gut für den SV Schwarz-Gelb Bokel. In Minute 63 gelingt es Noah Wiemann noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis lässt sich jedoch nicht mehr rütteln. Es steht 3:1 für den SW Sende II.

Im Laufe der folgenden Minuten greift der Schiri in die Tasche. Der SW Sende II steckt zweimal Gelb ein. Der SV Schwarz-Gelb Bokel hält sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Chris Conti.

Das Ende der Partie ist in greifbarer Nähe, da fällt dann noch ein Treffer: Eine Minute vor Abpfiff befördert Ilkan Denis Atas den Ball mit Erfolg ins gegnerische Tor und kann den Abstand zum 4:1 vergrößern. Damit ist der Erfolg der Sender gesichert (89). Platz neun gehört ihnen.

Die Aufstellungen: SW Sende II - SV Schwarz-Gelb Bokel

SW Sende II: Paul Valentin Just (13), Lukas Harting (15), Erik Hertel (4), Lukas Marcel Schröter (9), Enis Budakova (14), Michael Harder (10), Julian Wolff (17), Ziad Hadeil (5), Simon Brinkmann (22), Gereon Elija Junker (16), Tobias Rebert (33)

SV Schwarz-Gelb Bokel: Michael Rudolf Große Wietfeld (17), Alexander Doppmeier (7), Philipp Herbort (8), Tobias Wimmelmeier (4), Robin Münster (5), Marvin Morgenroth (31), Tobias Schmits (13), Marc Otto (77), Björn Hünemeier (19), Johannes Buschkröger (2), Nils Hünemeier (10)

Schiedsrichter: Jakob Kasper (Oerlinghausen)

Assistent: Marco Kownatzki

Assistent: Sven Pollkläsener



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.