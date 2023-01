SVW verlängert mit Gert Goolkate Trainer verlängert über die Saison hinaus

Ursprünglich wollte Gert Goolkate die Erste Mannschaft des SV Wietmarschen nur bis zum Saisonende trainieren, nachdem Vorgänger Andre Dieker schon im September überraschend sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Aus der schnellen Hilfe von "Harry" soll nun eine längerfristige Lösung werden.

"Wir sind froh, dass Harry seine Zusage gegeben hat, uns auch in der kommenden Saison als Trainer zur Verfügung zu stehen. Er hat es mit seiner Art geschafft, die Mannschaft auf seine Seite zu bringen und nach einer unruhigen Anfangsphase der Saison, den Jungs wieder den Spaß am Fußball zu vermitteln und ihnen Selbstvertrauen zu geben. Die Mannschaft und das Umfeld freuen sich, dass Harry weitermacht", heißt es seitens der Verantwortlichen des SVW.

Auch mit Goolkates Co- Trainer Manuel Hangbers wurde eine Einigung für die nächste Spielzeit erzielt.

"Ich freue mich, dass ich weiter mit den Jungs zusammenarbeiten darf und dass der Verein mir das Vertrauen schenkt. Im Verlauf der letzten Wochen habe ich gemerkt, dass mir in meiner längeren Pause die Arbeit mit der Mannschaft auf dem Platz gefehlt hat. Es macht mir viel Spaß und wir werden hochmotiviert in die Rückrunde und die neue Saison gehen", so Goolkate.

Als Spielertrainer schaffte Goolkate mit dem SV Wietmarschen in der Saison 2008/2009 und 2011/2012 gleich zwei Mal den Aufstieg in die Bezirksliga. Auch den Kreispokal konnte er zwei Mal in seiner Zeit beim SVW gewinnen.