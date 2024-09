SVW bleibt im Flow und an der Spitze

Hassia Bingen – SVW Mainz 1:3 (0:1). – „Ein verdienter Sieg, auch wenn die Hassia alles in die Waagschale geworfen hat“, kommentierte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Spielerisch waren wir zwar in einigen Situationen recht unklar, kämpferisch und von der Einstellung her kann man der Mannschaft aber nichts vorwerfen. Das Einzige, was wir uns ein Stück weit vorwerfen müssen – dass wir zu viel vor dem Tor haben liegen lassen. Entweder war noch ein Binger Fuß im Weg oder wir sind einen Schritt zu spät gekommen.“ Protz weiter: „Es war ein deutliches Chancenplus für uns. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es auch einige Halbchancen waren.“ Vor 80 Fans am Hessenhaus trafen der bullige und schnelle Offensivmann Patrick Wagner (39.) und der eingewechselte Robin Lehmann (60.) für die SVW, Dominik Davies gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (54.). Für die Entscheidung sorgte Leon Nauth, der auf der rechten Außenbahn wirbelte und sich mit dem 1:3 in der 87. Minute selbst das schönste Geschenk zu seinem 21. Geburtstag machte. Dass der erkrankte Johannes Lawen auf der Sechs fehlte, war dem Spiel der Weisenauer anzumerken. „Er ist der Kopf unseres Spiels“, so Protz, dessen Team auch auf Justin Haydn und Moritz Eichhorn verzichten musste, die schon länger ausfallen. Dafür war Goalgetter André Röll wieder fit und hat von Beginn an gespielt. „Patrick Wagner hat erneut ein klasse Spiel gespielt“, verteilte Protz noch ein Extralob.