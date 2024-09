SVN-Damen mit spätem Remis zum Auftakt

Am vergangenen Wochenende startete die Damenmannschaft des SV Neufraunhofen in die Saison – mit neuem Trainer in einer neuen Liga. Horst Winterer übernahm in der Sommerpause das Traineramt seines Vorgängers Michael Schramm, der das Team drei Jahre lang begleitete. Den Abstieg aus der Bezirksoberliga konnte Schramm trotz großem Engagement nicht verhindern. So tritt der SVN nach fünf Jahren nun wieder in der Bezirksliga Niederbayern West an, und traf auch gleich auf „alte Bekannte“. Bei der (SG) Kirchdorf/ TSV Rohr konnte mit einem 2:2 Unentschieden der erste Punkt eingefahren werden.