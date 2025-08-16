🗣: SVN besiegt "kampfstarken Gegner" – Frust beim TSV Gaimersheim

Fünfter Spieltag der Bezirksliga Nord: Der TSV Gaimersheim ärgert sich über die Niederlage. Gerolfing verliert in einem ereignisarmen Spiel gegen den VfR Garching und der SV Nord Lerchenau freut sich über drei Punkte gegen einen kampfstarken Gegner. Die ersten Stimmen zum Spieltag.

Daniel Hofmann, Co-Trainer des TSV Gaimersheim: »Glückwunsch an Dachau! Aber heute hat leider nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Riesen Lob an uns. Heute haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt und hätten uns auf alle Fälle einen Punkt verdient gehabt. In der ersten Halbzeit bekommen wir einen mehr als fragwürdigen Elfmeter gegen uns. In der zweiten Halbzeit haben wir richtig Druck gemacht und uns leider nicht belohnt. Kurz vor Schluss müssen wir einen Elfmeter bekommen. Leider haben es alle, die heute da waren, so gesehen, außer der Unparteiische.«

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Das heutige Spiel hatte Torchancen als Mangelware. Der Gegner schießt ein schönes Tor aus etwa 25 Meter. Und als wir am Ende alles nach vorne geworfen haben, schießen sie das Zweite. Ich glaube, das waren auch alle Torchancen für beide Seiten gewesen. Sonst standen die Ketten gut und es gab Versuche über Distanzschüsse. Wir haben es heute nicht geschafft, zwingende Torchancen zu erarbeiten. Ohne Torchancen kann man keine Tore schießen. Somit verlieren wir zu Recht. Das Gute ist, dass wir bereits am Mittwoch im Derby die Chance haben, die Niederlage vergessen zu machen.«

Peter Zeussel, Trainer des SV Nord Lerchenau: »Gestern sind wir auf einen sehr kampfstarken Gegner getroffen, der zu 100 Prozent in jeden Zweitkampf gegangen ist. Wir haben das angenommen und durch vereinzelte spielerische Elemente das Spiel übernommen. Unsere Chancen haben wir gestern im richtigen Moment genutzt und verdient gewonnen. SV Palzing wünsche ich viel Erfolg für die Saison.«

