SVM im Derby gegen den VfR Bischweier mit 5:3 (3:1) siegreich

(RR) Mit 5:3 gewann der heimische SVM im MURGTEL-Stadion das Derby gegen den VfR Bischweier. Vor guter Kulisse sahen die Fans ein spannendes und vor allem faires Spiel, bei dem letztendlich die Qualität im Spiel und auf dem Platz den verdienten Michelbacher Heimsieg besiegelten. Fast über die gesamte Spielzeit ging das Derby auf schwierigen Platzverhältnissen rauf und runter, wobei einige Zuschauer neben dem Spiel nervenbedingt viel Freude an ihren Fingernägeln oder Kaugummis hatten.

Standesgemäß begann das Derby mit einem Auswärtstermin von Michelbach, was Bischweier in der 3. Minute zum 0:1 ausnutzte. Nach kurzer Schüttelzeit standen die Einheimischen durchweg auf dem Gaspedal. Der verdiente 1:1 Ausgleich gelang Kevin Schlindwein, als er das Maßband in der 14. Minute auspackte und das Spielgerät zum 1:1 aus 17 Meter Torentfernung ins Dreieck beförderte. Michelbach machte weiter das Spiel und kam in der 17. Spielminute zur 2:1 Führung, als Victory Erhahon einen satten Flachschuss in der Box vollenden konnte.

Bischweier zuckte lediglich noch in der 31. Minute, als nach einem Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung im eigenen Kasten Gefahr brannte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Michelbach weiter die Schlagzahl. Valentin Mazreku packte in dieser Phase die volle Kreisligapackung aus, als er aus gut 25 Meter Torentfernung das Leder ins obere Tordreieck zum 3:1 Halbzeitstand beförderte.