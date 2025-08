🗣: SVK feiert "hochverdienten Sieg" – Türkgücüs "gebrauchter Tag"

Der SV Kirchanschöring durfte gleich sechs Mal jubeln. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Freude beim TuS ĂĽber den ersten Bayernliga-Sieg: Gegen Kottern verteidigten die Geretsrieder exzellent. Schwaig siegt erneut dank einer konzentrierten Leistung. Bei 1860 MĂĽnchen II ist Alper Kayabunar zwar mit dem Einsatz seiner Mannschaft zufrieden, macht aber ein Manko aus, woran jetzt gearbeitet werden muss. Josef Steinberger lobt seiner Mannschaft trotz der 2:3-Pleite, bei der ein Bettrich-Geistesblitz und Landsbergs Leimeister mehr verhindern. Die Stimmen und Reaktionen zum 3. Spieltag der Bayernliga SĂĽd.

Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: »Es war ein absolut gebrauchter Tag. Wir haben gut angefangen und hatten die erste Chance durch einen Fernschuss von Saglam, mussten aber im Gegenzug schon beim ersten Konter von Kirchanschöring, das 0:1 hinnehmen. Nach dem unser Mittelfeldstratege Redzic verletzungsbedingt ausfiel (21. Spielminute) und wir direkt das 0:2 durch den zweiten Angriff des Gegners bekommen haben, lies das 0:3 nicht lange auf sich warten und somit nahm das Unheil seinen Lauf.

In der zweiten Halbzeit haben wir taktisch und personell zwar vieles probiert, haben versucht, das Spiel zu drehen bzw. erstmal zu verkürzen, aber das 0:4 hat uns endgültig den Stecker gezogen. Glückwunsch an Kirchanschöring für ein sehr engagiertes Auswärtsspiel. Wir müssen uns jetzt kurz schütteln und haben mit dem Auswärtsspiel am kommenden Freitag beim TSV Landsberg den nächsten Kracher vor der Brust. Dass da eine Wiedergutmachung stattfinden muss, ist selbstredend.« Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Es war hochverdienter Sieg für uns, der auch in der Höhe in Ordnung ist. Vorab war es etwas turbulent bezüglich der Spielstätte, aber meine Mannschaft hat die richtige Antwort auf dem Platz gegeben.«

Geretsried feiert ersten Bayernliga-Sieg – Einwechselspieler mit »starken Impulsen« Fr., 01.08.2025, 18:30 Uhr TSV Kottern TSV Kottern TuS Geretsried Geretsried 0 2 Abpfiff Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Wir haben uns auf das Spiel in Kottern sehr gut vorbereitet, da uns bewusst war, dass wir auf eine erfahrene Bayernligamannschaft mit gestandenen Spielern treffen. Unser Ziel war es, dem frech entgegenzutreten. Wir wussten um die Stärke von Kottern bei langen Bällen und ihren vielen Tiefenläufen sowie gegengleichen Bewegungen, darauf waren wir eingestellt. Die Jungs haben das defensiv exzellent gelöst, eine gute Höhe in der Kette gehalten und so aus dem Ballbesitz heraus kaum Chancen zugelassen. In den ersten 15 Minuten gab es allerdings zwei individuelle Fehler im Aufbauspiel, wodurch Kottern zu zwei sehr guten Gelegenheiten kam – da hat uns unser starker Keeper im Spiel gehalten. Ab der 15. oder 20. Minute haben wir dann keine Chance mehr zugelassen, uns stabilisiert und auch im Spielaufbau verbessert. Nach einem gut getretenen Freistoß aus dem Halbfeld entstand etwas Unruhe im Sechzehner, und Rosina war hellwach und hat den Ball zur Führung für uns über die Linie gedrückt. In der zweiten Halbzeit wollten wir genauso weitermachen, haben engagiert und leidenschaftlich verteidigt – der Platz wurde immer holpriger, was für uns ein weiteres Zeichen war, alles reinzuwerfen. Unsere Einwechselspieler haben starke Impulse gesetzt und für Entlastung gesorgt. Wir haben dann im richtigen Moment das 2:0 nachgelegt und das Spiel damit entschieden. Ich freue mich sehr, dass wir auswärts zu null gespielt haben und über unseren ersten Bayernliga-Sieg. Jetzt richten wir den Fokus akribisch auf das kommende Spiel gegen Heimstetten.« Schwaig holt »konzentriert« die nächsten drei Punkte – Sonderlob für den Schiedsrichter Fr., 01.08.2025, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig TSV Nördlingen Nördlingen 3 1 Abpfiff Christian Donbeck, Trainer des FC Sportfreunde Schwaig: »Ein rassiges Bayernligaspiel mit einem sehr guten Schiedsrichtergespann. Zur Halbzeit hätten wir, bei besserer Chancenauswertung, mit 3:0 führen können. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir sehr konzentriert gespielt und schlussendlich verdient gewonnen.« Pipinsried belohnt sich gegen Landsberg nicht – Bettrich-Geistesblitz »spielentscheidend«