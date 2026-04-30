Sven Schützek: "Im Derby kann immer alles passieren" Zwischen dem SV Scherpenberg und dem 1. FC Lintfort kommt es am Freitag zum Derby. von Marcel Eichholz · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

Sven Schützek blickt mit Vorfreude auf das Derby. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Es ist kein Spiel, wie jedes andere. Es ist ein Derby. Am Freitagnachmittag empfängt der SV Scherpenberg den 1. FC Lintfort. Neben der nachbarschaftlichen Rivalität hat die Begegnung auch aus sportlicher Sicht einen hohen Stellenwert, immerhin geht es für die Gastgeber noch um die Meisterschaft in der Landesliga, Gruppe 2, und dem damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Was SVS-Coach Sven Schützek zur anstehenden Partie sagt.

"Ich erwarte den 1. FC Lintfort unglaublich kampfbereit. Es klingt blöd, aber im Derby kann immer alles passieren. Ich glaube schon, dass sie mit einer hohen Bereitschaft kommen, gegen uns ihr Bestes zu geben", lautet die erste Einschätzung von Schützek vor dem Derby am Freitagnachmittag (16 Uhr, FuPa-Liveticker). Dabei wird der Gegner wohl mit einem etwas dezimierten Kader anreisen, doch das wird den FCL nicht daran hindern, mit voller Kraft gegen Scherpenberg zu spielen. "Es gibt ja nichts Schöneres, als dem Nachbarn im Derby das entscheidende Bein zu stellen, damit ein Ziel nicht erreicht wird", sagt er. Zu den ohnehin im Derby vorhandenen Emotionen kommen nun auch noch gemeinsame Erlebnisse hinzu. "Wir haben ein paar Spieler, die in Lintfort gespielt haben, ich selbst war dort viereinhalb Jahre Trainer und ein paar Spieler von uns spielen inzwischen für Scherpenberg", ordnet der Trainer ein. "Da ist immer eine gewisse Emotion drin, das macht das Derby aus. Wir freuen uns darauf, dieses Spiel spielen zu dürfen", betont er.