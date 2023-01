Sven Koppelmann übernimmt erneut Traineramt in Großenwörden Kreisliga: Wenige Wochen nach dem Rücktritt von Joachim Netuschil findet der TSV Ersatz

Wie so oft beim TSV Großenwörden kommt der neue Trainer aus den eigenen Reihen. Sven Koppelmann tritt mit sofortiger Wirkung die Nachfolge Netuschils an. "Er machte das schon einmal sehr gut", freut sich Obmann Dirk Beckmann. Und das ist richtig, denn Sven Koppelmann war es in der Saison 2018/19, der den TSV nach dem plötzlichen Rücktritt von Christian Treudler in die Kreisliga führte. Der 31-Jährige gehört im Verein zum Inventar, spielte zunächst in der zweiten Mannschaft, bevor er sie 2015 als Coach übernahm.