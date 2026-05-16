Sven gegen Lars im Saisonfinale – Haching empfängt Burghausen

Hachings Trainer Sven Bender: „Die Mannschaft wird so ein allerletztes Mal gemeinsam spielen.“ – Foto: brouczek

Für den Burghausener Bender geht es darum, sich für die Hinspielniederlage (1:3) in der Liga gegen Haching zu revanchieren. Und Sven Bender dürfte die schmerzliche Heimniederlage gegen Wacker beim 5:6 nach Elfmeterschießen vor einem knappen halben Jahr im Viertelfinale des bayerischen Toto-Pokals gegen das Team seines Bruders ebenso wenig vergessen haben.

Beim Saisonfinale der Regionalliga Bayern kommt es zum Rückspiel des Zwillingsbruder-Duells der Familie Bender. Hachings Cheftrainer Sven Bender trifft an diesem Samstag (14 Uhr) im Unterhachinger Sportpark auf den SV Wacker Burghausen, der von seinem Bruder Lars trainiert wird. „Es ist schön, dass wir am letzten Spieltag noch einmal im Derby aufeinandertreffen“, sagt Sven Bender.

Sven Bender wird wohl auf die Jugend setzen

Der rein sportliche Wert in diesem familiären Oberbayern-Derby gegen den Tabellensiebten ist für die SpVgg überschaubar. Unabhängig vom Ergebnis werden die Hachinger die Saison auf Platz drei beenden. Allerdings möchten sich die Gastgeber nach dem vor wenigen Tagen verkündeten Aufstiegsverzicht in die 3. Liga noch einmal gebührend von ihren eigenen Anhängern verabschieden. Und es vor allem besser machen als vor zwei Wochen an gleicher Stelle beim bitteren 1:2 gegen den FC Memmingen. Aus personeller Sicht deutete Sportdirektor Markus Schwabl an, dass die Stammformation gegenüber den Vorwochen nicht verändert werden dürfte.

Nachdem der eine oder andere Spieler noch um die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags kämpft oder sich für höhere Aufgaben bei anderen Vereinen empfehlen möchte, kommt es beim Saisonfinale noch einmal zu einem kleinen Schaulaufen. In der zweiten Reihe dürften sich bei den Hachingern dennoch Spieler zeigen dürfen. Ob Timon Obermeier dazugehört, ist noch offen. Der 22-jährige Defensivspezialist hat sich nach einer langwierigen Verletzungspause wieder zurückgekämpft und gab neulich beim Spiel der Hachinger U21 sein Comeback. Zuletzt trainierte der Allershausener wieder regelmäßig mit der Mannschaft mit und könnte eine Einwechseloption für Bender sein.

Moritz Müller fehlt im Saisonabschluss

Lediglich auf Offensivkraft Moritz Müller müssen die Hachinger im Oberbayern-Derby verzichten. Der 26-Jährige muss seine Gelbsperre absitzen (5. Gelbe Karte am vergangenen Spieltag in Würzburg) und wird beim Saisonfinale nur Zaungast sein. Und für einige Spieler wird es die Abschiedsvorstellung im Hachinger Trikot werden, wie Bender angibt. „Die Mannschaft wird so ein allerletztes Mal gemeinsam spielen. Sie wird im gesamten nicht zusammenbleiben, das ist auch klar und normal im Fußball.“ (rmf)