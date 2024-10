SVE-Frauen am Sonntag zu Gast bei Siegelbach

Darüber hinaus betont Alaimo, dass auch ein gemeinschaftliches Auftreten am Wochenende relevant sein wird. Hintergrund ist die nach wie vor angespannte personelle Situation. Zu den verletzten Spielerinnen ist Emily Klein hinzugekommen. Sie fehlte bereits am vergangenen Wochenende und wird auch in Siegelbach nicht dabei sein können. Außerdem sind Leila Schmit und Rachel Kirps mit Luxemburg in der EM-Qualifikation im Einsatz und stehen nicht zur Verfügung. „Das sind Momente, in denen wir alle Spielerinnen im Kader brauchen“, sagt Alaimo: „Wir wollen mit großer Geschlossenheit auftreten und uns so die nächsten drei