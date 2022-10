Beim SV Curslack-Neuengamme lief es für Trainer Sven Schneppel nicht so, wie wohl gewünscht. Nun ist dieses Kapitel beim SVCN für den Coach beendet. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

SVCN trennt sich von Trainer Sven Schneppel Es sollen „neue Impulse“ gesetzt werden.

Zu Saisonstart gab es beim Hamburger Oberligisten SV Curslack-Neuengamme einen bedeutsamen Personalwechsel. Denn Sven Schneppel übernahm die Ligamannschaft des SVCN als neuer Trainer. Zuvor war der Coach beim VfL Lohbrügge tätig. Dort lief es aus sportlicher Sicht allerdings nicht mehr so gut, was am Ende sogar den Abstieg in die Landesliga bedeutete. Auch beim SV Curslack-Neuengamme konnte Sven Schneppel eine sportliche Talfahrt nicht aufhalten.

Nur zwei Siege aus zwölf Saisonspielen, ein Torverhältnis von 13:40 und ein Abstiegsplatz in Hamburgs höchster Amateurklasse. Der Vorstand des SV Curslack-Neuengamme war fast schon dazu gezwungen, sich etwas einfallen zu lassen. Nun will er neue Impulse setzen, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt, in der die sofortige Trennung von Coach Sven Schneppel veröffentlicht wurde.



Die Pressemitteilung im Wortlaut:

„Der Vorstand des SV Curslack-Neuengamme hat sich dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Sven Schneppel mit sofortiger Wirkung zu beenden.