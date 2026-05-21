SV09: „Unsere absolute Pflicht, die drei Punkte zu Hause zu behalten" Für den SV Bergisch Gladbach 09 geht die entscheidende Phase der Saison weiter: Am kommenden Pfingstmontag (15:00 Uhr) rnempfängt der Tabellenführer am 28. Spieltag der Mittelrheinliga die Sportfreunde Düren in der BELKAW Arena. von SV Bergisch Gladbach 09 · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Bergisch Gladbach will die Pflichtaufgabe lösen – Foto: Boris Hempel

Drei Spiele stehen in dieser Saison noch aus – und der SV09 geht weiterhin mit einem Punkt Vorsprung auf Platz zwei in die Zielgerade des Aufstiegsrennens.

Nach dem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Frechen 20 richtet sich der Fokus nun voll auf die nächste Aufgabe. Cheftrainer Kevin Kruth spricht dabei trotz aller Konstellationen von einer klaren Pflichtaufgabe – ohne den Gegner zu unterschätzen. „Wir sind im Aufstiegsrennen, wir sind Erster und haben natürlich den Anspruch und die absolute Pflicht, dieses Heimspiel zu gewinnen“, erklärt Kruth.

Kouekem kehrt zurück, Rücker und Ajdari fehlen Gleichzeitig warnt der 09-Coach vor einem unangenehmen Gegner. Die Sportfreunde Düren stehen zwar bereits als Absteiger fest, könnten genau dadurch jedoch befreit aufspielen.

„Wir haben im Hinspiel gesehen, dass Düren ein giftiger und griffiger Gegner sein kann. Das sollte Warnung genug sein.“ Entsprechend fordert Kruth vor allem Konzentration, Demut und maximale Ernsthaftigkeit im Saisonendspurt. „Wir müssen die grundlegenden Dinge des Fußballs auf den Platz bringen und dem Gegner von Beginn an kein Gefühl geben, dass hier eine Überraschung möglich sein könnte.“