SV Wörth schnappt sich Mittelfeld-Duo

Liga-Konkurrenten Türk Gücü Dingolfing in seinem Team willkommen zu heißen!

Beide Spieler bringen nicht nur viel Erfahrung mit, sondern auch die nötige Motivation und Leidenschaft, um unser Spiel weiter zu verbessern. Wir sind gespannt auf die neuen Impulse, die sie ins Team einbringen werden, und freuen uns sie in der Mannschaft begrüßen zu dürfen. Wir mussten in der Vorrunde immer wieder improvisieren und hatten viele verletzungs- und urlaubsbedingte Ausfälle. Jetzt sind wir breiter aufgestellt und können flexibel reagieren, so Teammanager Hertreiter.