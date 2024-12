SV Winzeln und SGM Deißlingen/Lauffen mit der besten Ausgangsposition

Winzeln: Tabellenführer mit starkem Angriff

Der SV Winzeln führt die Tabelle nach 15 Spieltagen an. Mit 12 Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen hat die Mannschaft beeindruckende 37 Punkte gesammelt. Besonders die 62 erzielten Tore unterstreichen ihre Offensivstärke – das 9:0 gegen Suebia Rottweil am 7. Spieltag war ein echtes Ausrufezeichen. Allerdings zeigten die Niederlagen gegen Dotternhausen (2:3) und Mühlheim (0:6), dass das Team verwundbar ist.

Mühlheim: Ungeschlagen in Lauerstellung

Nur drei Punkte hinter Winzeln liegt der VfL Mühlheim, der bisher ungeschlagen ist. Mit 34 Punkten aus 14 Spielen und einer überragenden Defensive, die nur 14 Gegentore zuließ, hat Mühlheim ebenfalls gute Chancen auf den direkten Aufstieg. Besonders der 6:0-Sieg gegen Winzeln am 5. Spieltag war ein Statement. Das Team hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, was den Kampf um Platz eins noch spannender macht.

Trossingen und Dotternhausen: Starke Verfolger

Die Spvgg 06 Trossingen und der SV Dotternhausen sind mit 30 bzw. 28 Punkten die Verfolger der Spitzenteams. Trossingen beeindruckte mit einem 8:1-Sieg gegen Pfeffingen am 3. Spieltag und steht dank einer starken Offensive gut da. Dotternhausen überzeugte durch Konstanz, wie beim 2:1-Sieg gegen Mühlheim oder dem 7:1-Erfolg gegen Bochingen.

Abstiegskampf: Sieben Teams in akuter Gefahr

Am Tabellenende wird es dramatisch: Gleich sieben Teams werden in die Kreisliga A absteigen. Besonders die SG Weildorf/Bittelbronn steht mit nur vier Punkten aus 15 Spielen abgeschlagen am Tabellenende. Auch Pfeffingen (10 Punkte) und Bochingen (11 Punkte) kämpfen um den Anschluss. Hoffnung machte Bochingen der überraschende 2:1-Sieg gegen Trossingen am 15. Spieltag.

Überraschungen und Highlights

Die Hinrunde bot zahlreiche spannende Spiele und Überraschungen. Der 3:2-Sieg von Dotternhausen gegen Winzeln oder der unerwartet klare 7:0-Erfolg von Bösingen II gegen Weildorf am 15. Spieltag zeigten die Dynamik der Liga. Gleichzeitig sorgte Mühlheim mit dem 4:4-Unentschieden gegen Waldmössingen für eines der torreichsten Spiele der Saison.

Fazit: Alles offen in der Rückrunde

Der Kampf um den direkten Aufstieg und die Relegation wird wohl in der zweiten Saisonhälfte zwischen Winzeln und Mühlheim entschieden. Gleichzeitig bleibt die Abstiegsfrage spannend, da viele Teams noch um den Klassenerhalt kämpfen.