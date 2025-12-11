SV Wersten und FC Büderich eröffnen Kreisliga-Spieltag

________________

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag

So., 01.02.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - FC Bosporus Düsseldorf

So., 01.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Büderich II

So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Sportfreunde Gerresheim

So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - AC Italia Hilden

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DSC 99 Düsseldorf II

So., 01.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Türkgücü Ratingen

So., 01.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf



19. Spieltag

So., 08.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim

So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SV Wersten 04

So., 08.02.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - VfL Benrath

So., 08.02.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - ASV Tiefenbroich

So., 08.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf

So., 08.02.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - KSC Tesla 07

So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 08.02.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TSV Urdenbach

So., 08.02.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach