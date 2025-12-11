SV Wersten und FC Büderich eröffnen Kreisliga-Spieltag

Noch ein letztes Mal müssen die Kicker der Kreisliga A Düsseldorf in diesem Jahr ran, ehe es in die wohlverdiente Winterpause geht. Den Auftakt bestreiten am Donnerstagabend der SV Wersten und der FC Büderich II. Zum Spitzenspiel kommt es am Sonntag, wenn die Sportfreunde Gerresheim beim KSC Tesla antreten. Diese Begegnungen stehen außerdem an.
18. Spieltag
So., 01.02.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 01.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Büderich II
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Sportfreunde Gerresheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - AC Italia Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DSC 99 Düsseldorf II
So., 01.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Türkgücü Ratingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
19. Spieltag
So., 08.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 08.02.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - VfL Benrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 08.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - KSC Tesla 07
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TSV Urdenbach
So., 08.02.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach