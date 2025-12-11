 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der SV Wersten ist schon am Donnerstag im Einsatz.
Der SV Wersten ist schon am Donnerstag im Einsatz. – Foto: Michael Heinz Kelleners

SV Wersten und FC Büderich eröffnen Kreisliga-Spieltag

Kreisliga A Düsseldorf startet Donnerstag in den Spieltag. SV Wersten empfängt den FC Büderich II.

Verlinkte Inhalte

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Noch ein letztes Mal müssen die Kicker der Kreisliga A Düsseldorf in diesem Jahr ran, ehe es in die wohlverdiente Winterpause geht. Den Auftakt bestreiten am Donnerstagabend der SV Wersten und der FC Büderich II. Zum Spitzenspiel kommt es am Sonntag, wenn die Sportfreunde Gerresheim beim KSC Tesla antreten. Diese Begegnungen stehen außerdem an.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

So läuft Spieltag 17

>>> Alle Transfers im Überblick

Wersten fordert Büderich am Donnerstag

Heute, 20:00 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
20:00

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
14:00

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:30

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:30

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:30live

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
15:00live

So., 14.12.2025, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
15:15

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
15:30

So., 14.12.2025, 16:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
16:00

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
So., 01.02.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 01.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Büderich II
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Sportfreunde Gerresheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - AC Italia Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DSC 99 Düsseldorf II
So., 01.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Türkgücü Ratingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

19. Spieltag
So., 08.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 08.02.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - VfL Benrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 08.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - KSC Tesla 07
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TSV Urdenbach
So., 08.02.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach

Aufrufe: 011.12.2025, 10:30 Uhr
Marcel EichholzAutor