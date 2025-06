Alle Zugänge und Abgänge der Kreisliga A Düsseldorf 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Düsseldorf - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 26. Juni 2025.

AC Italia Hilden

Trainer: Thomas Priebke

Zugänge: Harun Gür (FC Türkspor Hilden), Dominik Schillings (SV Hilden-Ost), Abderrahman Elmajjaoui (TuSpo Richrath), Kevin Nassen (GSV Langenfeld), Kaan Kara (1. FC Monheim), Devrim acil (1. FC Monheim)

Abgänge: Lucas Schröder (SC Unterbach)



ASV Tiefenbroich

Trainer: Sera Kaya

Zugänge: Valdrin Salihi (Ratingen 04/19 II)

Abgänge: keine



DJK Tusa 06 Düsseldorf

Trainer: Timo Haep

Zugänge: Dominic Abdel-Ahad (FC Büderich II), José Guillermo Rivero-Hoffmann (TuRU Düsseldorf II), Theo Morfeld (), Araz Panahi Motamed (MSV Düsseldorf), Maximilian Kuhs (VdS 1920 Nievenheim), Robin Weyrather (VfB 03 Hilden II), Leon Schüler (BV 04 Düsseldorf), Luke Rehn (BV 04 Düsseldorf), Darius-Valentino Paul (BV 04 Düsseldorf), Umut Mert Akyüz (BV 04 Düsseldorf), Florian Kristo (Vereinslos)

Abgänge: Ezra Oduro (SV Hösel), Vincent Brüwer (Karriereende), Anton Götz (), Thomas Ntanos (CfR Links Düsseldorf), Hayata Oriuchi (), Marvin Scholl (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Leander Kniffler (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Ilyas Regragui (), Benedict Stoffels (), Marco Amedeo Pasqualone ()



FC Bosporus Düsseldorf

Trainer: Muhammed Özdilek

Zugänge: Osei Kwadwo Appiah (TSV Eller 04), Gürkan Gülten (), Shuto Yoneyama (), Bilal Mouhia (SV Oberbilk 09), Muhammed Özdilek (VfL Benrath), Demba Doumbia (SSV Erkrath), Nouridine Bah (Türkgücü Ratingen), Luca Pierre Meyer (Fortuna Mönchengladbach), Ezekiel Appau (MSV Düsseldorf)

Abgänge: Levent Olgun (SV Hösel), Yildiray Yarar (SV Rhenania Hamborn), Emanuele Frasca (TuS Gerresheim), Leon Tomy (SV Oberbilk 09), Dani Haschim Scharif (SV Oberbilk 09)



FC Büderich II

Trainer: Kay Schmidt

Zugänge: keine

Abgänge: Dominic Abdel-Ahad (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Kevin Pfaff (SC Düsseldorf-West), Caglar Mollaahmetoglu (SC Düsseldorf-West), Anton Bobyrew (SC Düsseldorf-West)



KSC Tesla 07

Trainer: Dalibor Dobras

Zugänge: Milos Ristic (SV Sarajevo Oberhausen)

Abgänge: Oliwier Artur Matuszak (DJK Sparta Bilk II), Marko Cerovic (TuSpo Richrath)



Rot-Weiß Lintorf

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Gowtham Kugathasan (Karriereende ), Niklas Roeszies (Karriereende )



SC Düsseldorf-West

Trainer: Caglar Mollaahmetoglu, Murat Yildiz

Zugänge: Sercan Esen (TuS Breitscheid), Kevin Pfaff (FC Büderich II), Vincent Aretz (SC Düsseldorf-West), Keisuke Iida (SC Düsseldorf-West II), Max Arens (Rather SV), Cornelius Bulanov (ohne Verein), Orkun Akbaba (CfR Links Düsseldorf), Sebastian Windbrake (BV 04 Düsseldorf), Dilbirin Yilmaz (DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal II), Biyan Kesen (SV Hönnepel-Niedermörmter), Caglar Mollaahmetoglu (FC Büderich II), Emre Mollaahmetoglu (TuS Düsseldorf-Nord), Murat Yildiz (SC Düsseldorf-West), Hendrik Mertes (SC Düsseldorf-West), Hendrik Mertes (Reaktiviert), Anton Bobyrew (FC Büderich II), Matthias Dausend (CfR Links Düsseldorf), Brian-Matthias Thivissen (SV Bergheim 1937)

Abgänge: Patrick Dertwinkel (Rheinland Hamborn), Shunya Hashimoto (SG Unterrath), Masanira Igrashi (unbekannt), Julien Schneider (Rheinland Hamborn), Vincent Aretz (SC Düsseldorf-West), Murat Yildiz (SC Düsseldorf-West), Hendrik Mertes (SC Düsseldorf-West), Ryo Matsutaka (1. FC Wülfrath), Rikuto Maruki (CfR Links Düsseldorf)



SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

Trainer: David Breitmar

Zugänge: Kingsley Onomah Annointing (SP.-VG. Hilden 05/06), Mohamad Jeha (SG Benrath-Hassels), Oskar Schaefers (SV Wersten 04), Albert Nehls (SV Wersten 04), Jan-Philip Haase (CSV Marathon Krefeld)

Abgänge: Adrian Mocanu-Triguero (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II), Colin Amos (CfR Links Düsseldorf)



SC Unterbach

Trainer: Axel Bellinghausen

Zugänge: Lewis Brempong (GSV Moers), Uros Markovic (TV Kalkum-Wittlaer), Jan Niklas Tkacik (VfB 03 Hilden II), Till Arne Consilius (VfB 03 Hilden II), Finn Twiste (Rhenania Hochdahl), Axel Bellinghausen (Fortuna Düsseldorf), Vitali Fallmann (Fortuna Düsseldorf), Alen Batarilo (Türkgücü Ratingen), Lucas Schröder (AC Italia Hilden), Jonas Tillmann (Sportfreunde Gerresheim II)

Abgänge: Shkelqim Hyseni (SG Unterrath), Feyzullah Demirkol (Rhenania Hochdahl), Jakob Bongers (SV Wersten 04), Quang-Nghi Nguyen (Rhenania Hochdahl II), Rachid Adda (SP.-VG. Hilden 05/06), Oliver Krizanovic (Rhenania Hochdahl), Mouhcine Channouf (unbekannt ), Frederik Hennes (FC Mettmann 08)



SP.-VG. Hilden 05/06

Trainer: Thomas Zak

Zugänge: Thomas Zak (TSV Solingen II), Rene Oehms (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Timo Kunzl (VfB 03 Hilden II), Kai Stanzick (VfB 03 Hilden II), Vincenzo Lorefice (1. FC Sport-Ring Solingen), Hicham Bajut (MSV Hilden), Anil Kerim Yazir (TSV Solingen II), Darius Wischnewski (SSV Berghausen), Lasse Horsch (SP.-VG. Hilden 05/06), Felix Katzmann (SP.-VG. Hilden 05/06), Jason Beiler (SP.-VG. Hilden 05/06), Adam El Meskiri Sahli (SP.-VG. Hilden 05/06), Rachid Adda (SC Unterbach)

Abgänge: Babacan Citak (SV Wersten 04), Timo Köhler (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Kingsley Onomah Annointing (), Pascal Carla (), Kingsley Onomah Annointing (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Pascal Carla (Sportfreunde Gerresheim), Nathanael Ketema (Pausiert)



Sportfreunde Gerresheim

Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou

Zugänge: Tayfun Uzunlar (1. Spvg. Solingen Wald 03), Idrissa Koulibaly (TuS Gerresheim), Pascal Carla (SP.-VG. Hilden 05/06), Soufiane Azhil (Inter Monheim), Walid El Kadiri (VfL Benrath), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (SV Bergisch Gladbach 09), Deniz Denizci (FC Hellas Düsseldorf), Tom Reinwart (Sportfreunde Gerresheim)

Abgänge: Mouad Hamdaoui (TV Kalkum-Wittlaer), Lukas Alsleben (DJK Sparta Bilk II), Roland Oppong (SV Wersten 04), Simon Atiye (Rather SV)



SV Wersten 04

Trainer: Andreas Kober

Zugänge: Bastian Adoma (Sportfreunde Baumberg II), Babacan Citak (SP.-VG. Hilden 05/06), Andreas Kober (Sportfreunde Baumberg II), Roland Oppong (Sportfreunde Gerresheim), Minister Antwi (CfR Links Düsseldorf), Florian Bondorf (TuRU Düsseldorf), Eray Abacioglu (eigene Jugend), Noah Petrauskas (Eigene Jugend), Jakob Bongers (SC Unterbach), Robin Reuter (SVG Neuss-Weissenberg)

Abgänge: Swan Oehme (Karriereende), Tim Würde (Pausiert), Niklas Hartusch (FC Tannenhof), Kilian Laux (SG Benrath-Hassels), Tobias Schöning (SSV Berghausen), Dariusz-Alexander Tontsch (SSV Berghausen), Simon Aymanns (MSV Düsseldorf)



TSV Urdenbach

Trainer: Mike Kütbach

Zugänge: Julian Turek (Garather SV)

Abgänge: Takumi Miyata (TSV Eller 04), Gaito Yamada (Unbekannt), Tim Scharpel (TuSpo Richrath), Athanasios Melas (Unbekannt), Daniel Leurs (Unbekannt), Justin Kotlorz (TuSpo Richrath), Athanasios Melas (TuSpo Richrath)



Türkgücü Ratingen

Trainer: Engin Kum

Zugänge: Tim Potzler (Ratingen 04/19), Engin Kum (Cheftrainer), Franklin Enow (Co Trainer/Athletiktrainer), Osarumen Elliot Lawrence (), Marc Phillipp Wessner (), Erol Mert Bak (), Caner Karaca (Anadolu Türkspor Krefeld II), Samed Yesil (Anadolu Türkspor Krefeld II), Bertan Serif (SG Unterrath II)

Abgänge: Nouridine Bah (FC Bosporus Düsseldorf), Alen Batarilo (SC Unterbach)



TuS Gerresheim

Trainer: Michael Worbertz

Zugänge: Youssef Benali (SV Oberbilk 09), Henrik Boßmann (SV Oberbilk 09), Fabian Kasten (SV Oberbilk 09), Emanuele Frasca (FC Bosporus Düsseldorf)

Abgänge: Jan-Eric Heydn (TSV Eller 04), Alper Yasar (SV Oberbilk 09), Idrissa Koulibaly (Sportfreunde Gerresheim), Irfan Nebi (Rhenania Hochdahl), Ihab Hichami (DJK Sparta Bilk), Marcel Schröder (CfR Links Düsseldorf)



VfL Benrath

Trainer: Ali Gürcali

Zugänge: Ali Kassar (Rhenania Hochdahl), Kutaiba Kassar (Rhenania Hochdahl), Zakari Kassar (Rhenania Hochdahl), Dennis Gorgs (MSV Düsseldorf II), Abdellah Bouchakai (MSV Düsseldorf II), Nikolaos Georgiou (HSV Langenfeld), Anas El Bakali (Sportfreunde Baumberg), Noah-Justin Nothen (TuS Gerresheim II), Elias Johannes Link (MSV Düsseldorf II), Darian Hmasaleh (MSV Düsseldorf II), Stefan Behnke (MSV Düsseldorf II), Julian Frederik Georgi (MSV Düsseldorf II), Ali Gürcali (SV Uedesheim)

Abgänge: Philipp Ruprecht (SSV Erkrath), Mohamed Achouird Fatni (SG Unterrath), Idriss Amadou Peki (TSV Eller 04), Ousmane Kaba (FC Türkspor Hilden), Bonsoon Skibba (SSV Erkrath), Salim Zariouh Azaoum (SSV Erkrath), Walid El Kadiri (Sportfreunde Gerresheim), Muhammed Özdilek (FC Bosporus Düsseldorf)