SV Werl-Aspe erleidet dramatische Niederlage gegen FC Gütersloh II

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Gütersloh

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 2

Spieltag: 5

Spielbericht: FC Gütersloh II gegen SV Werl-Aspe 6:2 (2:0)

Gütersloh. Bereits kurz nach Beginn der ersten Spielzeit landet Lukas Acar den ersten Treffer und bringt die Gäste ins Schwitzen (7). Das zweite Tor folgt in Spielminute 42: Ein weiteres Mal setzt Lukas Acar das Leder ins Netz. Dann verbuchen die Gütersloher einen weiteren Erfolg. Johannes Faal schießt und trifft in der 50. Minute, gefolgt von Jonathan Dalmis (53). Endlich schaffen es die Werler, die Dominanz der Gütersloher nochmal herauszufordern. Louis Vincent Wahl schießt und trifft in Minute 59. Der FC Gütersloh II lässt sich nicht aus dem Konzept bringen und kann erneut anziehen. Lukas Acar versenkt den Ball in der 76. Minute noch einmal. Endlich schaffen es die Werler, die Dominanz der Gütersloher nochmal herauszufordern. Till Meßmann trifft in Spielminute 85.

Es steht 5:2 für den FC Gütersloh II.

Unmittelbar darauf manövriert Tim Kuntze den Ball erfolgreich über die Linie und kann den Abstand zum 6:2 ausbauen. Damit ist der Triumph der Gütersloher gesichert (88). Platz drei gehört ihnen.

Die Aufstellungen: FC Gütersloh II - SV Werl-Aspe

FC Gütersloh II: Jannis Wagner (2), Michel Akay (9), Thomas Schreiber (8), Julian Aistermann (11), Johannes Faal (10), Güven Kaplan (23), Petros Kriassios (22), Lukas Acar (24), Jannis Flaskamp (20), Jan-Hendrik Braend (33), Jonathan Dalmis (19)

SV Werl-Aspe: Louis Vincent Wahl (15), Jonah Tappe (14), Melih Topuz (11), Julian Simon (4), Mustafa-Kaan Gönültas (6), Alexander Bolschew (18), Kai Kassner (1), Mikka Noel Heißenberg (10), Ole Haupt (7), Till Meßmann (12), Nizamadin Cakmak (21)

Schiedsrichter: Paul Schäfers (Altenbeken)

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.