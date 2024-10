SV Weil-Keeper Keller und die Jagd nach der nächsten weißen Weste

Einen Tick zu haben, zwanghaft einer sonderbaren Angewohnheit nachzueifern, ist in der Welt des Sports nichts Außergewöhnliches, erst recht nicht im Fußball. Das gilt für Profis wie für Amateure, wie Sandro Keller beweist. "Ich muss immer weiße Socken tragen. Wenn ich an meinen Füßen schwarz sehe, werde ich verrückt", sagt der Torwart des SV Weil. Die teaminterne Tick-Rangliste führe er mit dieser Marotte allerdings nicht an. "Was das betrifft, ist unser Stürmer Marvin Stöhr der Spitzenreiter. Der benutzt eine halbe Flasche Duschgel, um sich einzuseifen, das ist der Wahnsinn. Wenn man durch eine Waschstraße läuft, ist man danach nicht so sauber wie Marvin nach dem Duschen", feixt Keller.

Sauber ist ein gutes Stichwort, denn genau das blieb auch Kellers Kasten am vergangenen Sonntag – wieder einmal. Zum fünften Mal überstand der SV Weil in dieser Saison schon ein Spiel ohne Gegentreffer. Das 4:0 beim Freiburger FC II war der zweite Zu-Null-Sieg in Folge und ließ den SV in der Tabelle auf den sechsten Rang klettern. Ob der Weg in den kommenden Wochen noch weiter nach oben führt? "In diesem Jahr ist die Liga sehr stark, von den oberen acht Mannschaften kann jeder jeden schlagen", meint Keller. Aktuell stünde man genau da, wo man hingehöre. "Für eine Topmannschaft fehlt uns noch die Konstanz." Trotzdem: Einen Platz unter den ersten Fünf hält der Keeper für ein realistisches Ziel. Mehr bei BZ-Plus.