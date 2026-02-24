SV Wanheim gegen FSV Duisburg: Der Traum vom Niederrheinpokal

Der SV Wanheim will in den Niederrheinpokal – Foto: Roberto Parolari

Am Donnerstagabend heißt es beim SV Wanheim wieder: Flutlicht an für den Kreispokal! Dann empfängt der B-Ligist den ligahöheren FSV Duisburg zum Kampf um das Halbfinal-Ticket. FuPa Niederrhein hat im Vorfeld mit Wanheims sportlichem Leiter Winston Kreppel über den Traum vom Niederrheinpokal-Einzug gesprochen.

Wanheim fehlt in der Liga nicht viel für die Pole Position

In der Liga läuft es aktuell bei beiden Mannschaften nahezu perfekt. In der Kreisliga B steht der SVW mit 43 Zählern knapp hinterm Spitzenreiter Dümptner TV – zu beachten ist dass der Viertelfinalist zwei Spiele weniger auf dem Buckel hat, entsprechend also mit sechs weiteren Punkten von dannen ziehen könnte. Aber auch der FSV dürfte als Bezirksliga-Absteiger mehr als zufrieden mit der Spitzenposition in der A-Liga sein. Folgerichtig gibt es für die sportliche Leitung aus Wanheim nur einen Weg: „ Das klare Ziel für die Saison bleibt definitiv der Aufstieg“, stellt Kreppel klar.

Dass der SV Wanheim mit höherklassigen Mannschaften konkurrieren kann, hat er in der laufenden Pokal-Saison in jedem Fall schon bewiesen. Bis die erste Runde musste der SVW stets gegen Teams aus der Kreisliga A spielen – in der dritten Runde war es mit Rhenania Hamborn (2:1) sogar ein Bezirksligist. Kreppel weiß um die Außenseiterqualitäten seines Vereins: „Der FSV wird am Donnerstag sicherlich der Favorit sein, aber wir waren in den Runden zuvor auch immer der Außenseiter. Deswegen denke ich, dass der FSV uns nicht unterschätzen wird und wir ein unangenehmer Gegner sein können.“