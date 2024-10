SV Vogt empfängt SV Mochenwangen, Derby in Ailingen

Die Bezirksliga Bodensee verspricht auch an diesem Spieltag packende Begegnungen. Spitzenreiter SV Vogt will seinen Vorsprung gegen den SV Mochenwangen sichern, während im Derby die TSG Ailingen und der TSV Tettnang aufeinander treffen.

Der TSV Meckenbeuren ist nach der 0:2-Niederlage gegen Baindt gefordert, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Gegen den SV Achberg, der auf einem Abstiegsplatz steht, möchte der TSV die nächsten drei Punkte einfahren. Der SV Achberg will jedoch mit dem neuen Trainer Kevin Bosio den dritten Saisonsieg holen. ---

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell SV Bergatreute Bergatreute 15:00 PUSH



Nach dem knappen 3:2-Sieg in Achberg will Brochenzell den Schwung nutzen, um sich weiter in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Bergatreute kämpft um den Anschluss an die Spitzengruppe und braucht ebenfalls dringend Punkte.

--

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00 live PUSH



Ailingen hat nach nach dem spielfreien Wochenende die Chance, im Derby gegen den TSV Tettnang wieder in den Rhythmus zu finden. Beide Mannschaften trennen nur drei Punkte, was ein enges Duell erwarten lässt.

---

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch FC Scheidegg FC Scheidegg 15:00 live PUSH



Leutkirch empfängt das Schlusslicht FC Scheidegg. Während Leutkirch in die untere Tabellenhälfte abgerutscht ist, kämpft Scheidegg um weitere wichtige Punkte. Die Gäste sind nach der 0:3-Niederlage gegen Vogt unter Zugzwang.

---

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt SV Mochenwangen Mochenwangen 15:00 live PUSH



Tabellenführer SV Vogt ist in bestechender Form und will seinen Vorsprung gegen den SV Mochenwangen weiter ausbauen. Mochenwangen, zuletzt unterlegen gegen Eschach, muss alles in die Waagschale werfen, um dem Spitzenreiter Paroli zu bieten.

---

So., 27.10.2024, 16:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach SV Weingarten Weingarten 16:00 PUSH



Der TSV Eschach will seinen Aufwärtstrend nach dem 4:2-Erfolg über Mochenwangen fortsetzen. Weingarten reist jedoch mit breiter Brust an, nachdem man Maierhöfen/Grünenbach mit einem klaren 5:1 besiegte.

---



Maierhöfen/Grünenbach empfängt den SV Kressbronn, der nach der Niederlage gegen Unterzeil/Seibranz Wiedergutmachung betreiben will. Für beide Teams geht es darum den Aschluss zur Spitzengruppe zu halten.