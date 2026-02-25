 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

SV Veert schafft die Überraschung, Uedemer scheitert knapp

Kreispokal Kleve-Geldern: Nach Viktoria Goch und DJK Twistden stehen nun auch der SV Veert, der eine Überraschung geschafft hat, und die Sportfreunde Broekhuysen, nach harter Arbeit beim Uedemer SV, im Halbfinale!

von André Nückel · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
Dem SV Veert gelingt die Überraschung!
Dem SV Veert gelingt die Überraschung! – Foto: Jens Terhardt

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
Kreisliga A Kleve/GE
Kreispokal Kleve/GE
Broekhuysen
Pfalzdorf

Das Kreispokal-Halbfinale in Kleve-Geldern steht! Viktoria Goch erwischte ein Freilos und konnte das Geschehen entspannt verfolgen. Nach der DJK Twisteden stehen nun auch der SV Veert und die Sportfreunde Broekhuysen in der Runde der letzten Vier.

>>> Zum Kreispokal Kleve-Geldern

Viertelfinale 1: Siegfried Materborn - DJK Twisteden am 18. Februar 2026

Mi., 18.02.2026, 20:00 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
0
3
Abpfiff
Die DJK Twisteden hat bezwang das A-Liga-Top-Team von Siegfried Materborn schon nach einer guten halben Stunde. Tom Cappels Doppelpack wurde durch Torben Schellenberg vergoldet, das 3:0 brachte der Bezirksliga-Klub in der Folge über die Zeit.

Siegfried Materborn – DJK Twisteden 0:3
Siegfried Materborn: Andy Kaus, Lars Buunk, Jonas Göknur, Justus Horstmann, Falko Hammer, Jan Carlos Ruiz Quiterio, Kian Marc Lachmann, Ibrahima Diogo Barry, Luca Erkens, Hannes Michajlezko, Lukas Gervens - Co-Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Steffen Douteil (60. Yannik Thielen), Malte Iland (60. Mathis Opgenhoff), Henri Hirschmann, Lars Douteil, Tom Cappel, Nico Lenz (60. Jordi Leck), Fabian Rasch (75. Nikolas Dennesen), Chris Kleuskens, Torben Schellenberg (70. Elias Janßen) - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Co-Trainer: Jan van de Meer
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tom Cappel (7.), 0:2 Tom Cappel (11.), 0:3 Torben Schellenberg (33.)

>>> Liveticker Siegfried Materborn - DJK Twisteden

______

Viertelfinale 2: Uedemer SV - SF Broekhuysen am 25. Februar 2026

Heute, 20:00 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
1
2
Abpfiff
Am Ende wollte dem Uedemer SV der Ausgleich nicht mehr gelingen: Nach Toren von Tom Beterams (31.) und Maurice Horster (64.), der einen kapitalen Bock stark bestrafte, lagen die Sportfreunde Broekhuysen zwar auf Kurs, doch Lasse Derksen knallte den Ball nur zwei Minuten nach dem 0:2 in den Winkel (66.). Der USV hatte den Pokalfight geschaffen, blieb aber ebenso wie die Gäste, die die Entscheidung verpassten, bis zum Abpfiff ohne weiteren Treffer. Broekhuysen gelang die Pflicht.

Uedemer SV – Sportfreunde Broekhuysen 1:2
Tore: 0:1 Tom Beterams (31.), 0:2 Maurice Horster (64.), 1:2 Lasse Derksen (66.)

>>> Liveticker Uedemer SV - Sportfreunde Broekhuysen

______

Viertelfinale 3: SV Veert - Alemannia Pfalzdorf am 25. Februar 2026

Heute, 19:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
3
0
Abpfiff
+Video
Normalerweise ist der Kreispokal der Lieblingswettbewerb von Alemannia Pfalzdorf, denn der Bezirksligist hat sich in den vergangenen Jahren einige Male für den Niederrheinpokal qualifiziert. Diesmal heißt die Endstation aber SV Veert, dem A-Ligisten gelang durch eine starke Phase vor der Pause das Weiterkommen. Ein Eigentor von Aaron Hoffmann (36. Eigentor), Christian Jürgens (37.) und Mikel Moorhead (41.) sorgten innerhalb von fünf Minuten für die 3:0-Führung der Pastoors-Elf, die den Vorsprung verteidigte und nun von einem ganz großen Los träumen darf. Allerdings: Ein Sieg ist noch erforderlich.

SV Veert – Alemannia Pfalzdorf 3:0
Tore: 1:0 Aaron Hoffmann (36. Eigentor), 2:0 Christian Jürgens (37.), 3:0 Mikel Moorhead (41.)

>>> Liveticker SV Veert - Alemannia Pfalzdorf

______

So liefen die vorigen Pokalrunden

2. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Concordia Goch - Uedemer SV 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SuS Kalkar - TSV Weeze 0:8
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Bedburg-Hau - Siegfried Materborn 0:7
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Veert 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Walbeck - Kevelaerer SV 1:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen 2:4
Do., 25.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Sevelen 3:0
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SV Donsbrüggen - SV Nütterden 3:5
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk 4:3
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - BV Sturm Wissel 2:4
Di., 07.10.25 19:30 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Rindern 1:4
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - DJK Twisteden 0:3

Achtelfinale
Mi., 19.11.25 20:00 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk 3:2
Do., 20.11.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Alemannia Pfalzdorf 1:4
Fr., 21.11.25 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze 2:0
Sa., 22.11.25 16:00 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV 3:2
Di., 25.11.25 20:00 Uhr SV Veert - SV Rindern 4:3
Mi., 03.12.25 20:00 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel 11:0
Di., 16.12.25 20:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Goch 0:2

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: