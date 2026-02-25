SV Veert schafft die Überraschung, Uedemer scheitert knapp

Das Kreispokal-Halbfinale in Kleve-Geldern steht! Viktoria Goch erwischte ein Freilos und konnte das Geschehen entspannt verfolgen. Nach der DJK Twisteden stehen nun auch der SV Veert und die Sportfreunde Broekhuysen in der Runde der letzten Vier.
Siegfried Materborn – DJK Twisteden 0:3
Siegfried Materborn: Andy Kaus, Lars Buunk, Jonas Göknur, Justus Horstmann, Falko Hammer, Jan Carlos Ruiz Quiterio, Kian Marc Lachmann, Ibrahima Diogo Barry, Luca Erkens, Hannes Michajlezko, Lukas Gervens - Co-Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Steffen Douteil (60. Yannik Thielen), Malte Iland (60. Mathis Opgenhoff), Henri Hirschmann, Lars Douteil, Tom Cappel, Nico Lenz (60. Jordi Leck), Fabian Rasch (75. Nikolas Dennesen), Chris Kleuskens, Torben Schellenberg (70. Elias Janßen) - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Co-Trainer: Jan van de Meer
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tom Cappel (7.), 0:2 Tom Cappel (11.), 0:3 Torben Schellenberg (33.)
Uedemer SV – Sportfreunde Broekhuysen 1:2
Tore: 0:1 Tom Beterams (31.), 0:2 Maurice Horster (64.), 1:2 Lasse Derksen (66.)
SV Veert – Alemannia Pfalzdorf 3:0
Tore: 1:0 Aaron Hoffmann (36. Eigentor), 2:0 Christian Jürgens (37.), 3:0 Mikel Moorhead (41.)
2. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Concordia Goch - Uedemer SV 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SuS Kalkar - TSV Weeze 0:8
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Bedburg-Hau - Siegfried Materborn 0:7
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Veert 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Walbeck - Kevelaerer SV 1:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen 2:4
Do., 25.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Sevelen 3:0
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SV Donsbrüggen - SV Nütterden 3:5
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk 4:3
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - BV Sturm Wissel 2:4
Di., 07.10.25 19:30 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Rindern 1:4
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - DJK Twisteden 0:3
Achtelfinale
Mi., 19.11.25 20:00 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk 3:2
Do., 20.11.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Alemannia Pfalzdorf 1:4
Fr., 21.11.25 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze 2:0
Sa., 22.11.25 16:00 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV 3:2
Di., 25.11.25 20:00 Uhr SV Veert - SV Rindern 4:3
Mi., 03.12.25 20:00 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel 11:0
Di., 16.12.25 20:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Goch 0:2
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: