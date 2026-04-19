SV Veert jubelt, zudem fallen im Klever Oberhaus viele Tore

Sieg für den SV Veert. – Foto: Susanne Schmidt

Viktoria Winnekendonk nutzt den Patzer des Uedemer SV und schiebt sich auf Rang zwei, während der SV Veert im Tabellenkeller ein Ausrufezeichen setzt.

Spieltag 24 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Spitzenreiter Siegfried Materborn bleibt auch beim 1. FC Kleve II stabil und verteidigt die Führung, während der FC Aldekerk nachzieht. Im Tabellenkeller verpasst der SV Nütterden einen wichtigen Sieg.

Der Tabellenführer Siegfried Materborn setzte sich beim 1. FC Kleve II mit 2:0 durch und behauptet damit die Spitzenposition. Dennis Thyssen brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung. Zehn Minuten später musste Kleve einen Rückschlag hinnehmen, als Oliver Tillmanns nach einer Notbremse die Rote Karte sah (32.). In Unterzahl blieb der Gastgeber bis zur Pause im Spiel, ehe Julian Tenhaft in der 72. Minute auf 2:0 erhöhte und die Partie entschied. In der Schlussphase sah zudem Materborns Trainer Sebastian Eul die Rote Karte (90.). Mit nun 61 Punkten hält Materborn den Vorsprung an der Spitze, während Kleve II im gesicherten Mittelfeld verbleibt.

Im unteren Tabellendrittel trennten sich SV Nütterden und BV Sturm Wissel 2:2, wodurch beide Teams nur begrenzt profitieren. Robin Deckers brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung, ehe Florian Hellmuth im zweiten Durchgang ausglich (62.). Alexander Böhmer drehte die Partie zugunsten der Gastgeber (79.), doch nur drei Minuten später stellte Aaron Kreiß den Endstand her (82.). Nütterden kommt damit auf 20 Punkte und bleibt im Tabellenkeller, während Wissel leicht Abstand hält.

Der FC Aldekerk erledigte seine Pflichtaufgabe gegen den SV Issum und ist Stand Freitag erster Verfolger des Spitzenreiters. Kevin Rombs traf früh zur Führung (3.), die Oliver Martens nach der Pause ausbaute (61.). Fabian Maximilian Münz sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung. Kurz darauf hatte Rombs per Foulelfmeter die Chance auf einen weiteren Treffer, scheiterte jedoch am Torwart (83.). Aldekerk verbessert sich auf 54 Punkte und hält den Druck auf Materborn hoch, während Issum im Tabellenkeller verbleibt.

Die Viktoria Winnekendonk erfüllt ihre Aufgabe souverän und rückt auf Platz zwei vor. Luca Hamaekers brachte sein Team mit einem Doppelpack früh auf Kurs, ehe Lion Janssen und Patrick Liszewski das Ergebnis ausbauten. Mit dem klaren Heimsieg zieht Winnekendonk am Uedemer SV vorbei und wird erster Verfolger von Tabellenführer Siegfried Materborn, während Wachtendonk-Wankum im Tabellenmittelfeld verharrt.

In einer torreichen Partie setzte sich der SV Walbeck mit 5:4 bei der SGE Bedburg-Hau II durch. Die Gäste lagen durch Treffer von Hubertus Arians, Robin Dietz und Marcel Giesen schnell 3:0 vorne (9., 12., 21.), doch Bedburg-Hau kämpfte sich zurück: Jan Elsmann (24.), Pascal Puff per Foulelfmeter (44.) und Henrik Schümmer (58.) glichen aus. Walbeck reagierte durch einen weiteren Treffer von Giesen (66.) und Niklas Tebbe (82.), ehe Matthias Rausch per Foulelfmeter (90.+1) nur noch verkürzte. Walbeck verbessert sich auf 32 Punkte und baut den Abstand nach unten aus.

Der TSV Nieukerk setzt sich deutlich bei der Alemannia Pfalzdorf II durch und verschafft sich Luft im Tabellenmittelfeld. Bereits vor der Pause trafen Felix Brusius, Mirco van Bergen, Niklas Harnischmacher und Leon Holtmanns zur 4:0-Führung. Van Bergen legte nach der Pause noch einmal nach (60.). Pfalzdorf verkürzte durch Moritz Geerissen (74.) und Luca Kanders (87.), ohne den Spielverlauf noch zu verändern. Nieukerk klettert auf 29 Punkte, während Pfalzdorf im unteren Bereich verharrt.

Der Uedemer SV verpasst es, den Anschluss an die Spitze zu halten, und unterliegt bei Grün-Weiß Vernum mit 3:4. Justin Regenhardt brachte die Gastgeber früh in Führung (8.) und erhöhte später doppelt (51., 59.), zudem traf Daniel Dück (15.). Ein Eigentor von Florian Pankatz brachte Uedem vor der Pause zurück ins Spiel (43.), ehe Philipp Starbatty per Foulelfmeter (69.) und erneut (75.) verkürzte. Trotz der Aufholjagd blieb es beim Sieg für Vernum, das sich im Mittelfeld festsetzt, während Uedem im Rennen um Platz zwei zurückfällt.

Der SV Veert sammelt wichtige Punkte im Tabellenkeller und gewinnt 3:2 beim SV Sevelen. Robin Barth brachte die Gäste in Führung (15.) und traf später erneut (65.), zwischenzeitlich hatte Philipp Langer ausgeglichen (25.). Mikel Moorhead erhöhte in der 80. Minute auf 3:1. Der späte Treffer von Nick Dellen (90.) änderte nichts mehr am Ausgang. Veert verbessert sich auf 23 Punkte und verschafft sich Luft, während Sevelen im oberen Mittelfeld bleibt.

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Di., 21.04.26 20:15 Uhr Siegfried Materborn - Viktoria Winnekendonk

So., 26.04.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - FC Aldekerk

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Nütterden

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Walbeck - 1. FC Kleve II

So., 26.04.26 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Sevelen

So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Veert - SGE Bedburg-Hau II

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Issum - Grün-Weiß Vernum



26. Spieltag

Mi., 29.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - SV Veert

Do., 30.04.26 20:15 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Walbeck

Sa., 02.05.26 17:00 Uhr SV Nütterden - Alemannia Pfalzdorf II

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Nieukerk

So., 03.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 03.05.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - BV Sturm Wissel

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Issum

So., 03.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Uedemer SV

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