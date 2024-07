SV Union Salzgitter rüstet sich für die Landesliga

Nach 15 Jahren in der Bezirksliga und einigen knapp verpassten Aufstiegen wird in der Aldacon Arena vom SV Union Salzgitter wieder Landesliga-Fußball gespielt. Mit 77 Punkten und neun Punkten Abstand auf den MTV Wolfenbüttel II machte der SVU den Aufstieg perfekt. In der kommenden Saison ist das Ziel des Klassenerhalts klar formuliert und dafür rüstet das Team aus Salzgitter gut auf.

Zum einen wird William da-Silva Menezes zukünftig in Blau und Weiß auflaufen. Menezes sei schon seit Jahren ein Wunschspieler und man ist froh, den athletischen Mittelfeldspieler nun im Team begrüßen zu können. Der starke Techniker ist kein Unbekannter beim SVU, denn er spielte in der eigenen Jugend und war stets Kapitän, ehe er zum VfL Salder wechselte und dort zu einem erfahrenen Bezirksliga-Spieler heranwuchs. Auch beim VfL etablierte "Willi" sich als Kapitän und zeigte seine Leaderqualitäten.

Der dritte im Bunde wird Devran Kara, der vom MTV Wolfenbüttel kommen wird. In Wolfenbüttel kam der Offensivmann überwiegend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, konnte allerdings auch ein paar Minuten in der Landesligamannschaft sammeln. Der Tempodribbler hat in der abgelaufenen Saison gezeigt, zu was er im Stande ist, so schoss Kara im Rückspiel gegen seinen neuen Verein einen Doppelpack.

Kara ist in der Offensive sehr flexibel einsetzbar und lehnte "namhafte Angebote" ab, um sich dem SVU anzuschließen, weshalb man beim Aufsteiger überglücklich über den Neuzugang ist.