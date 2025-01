Aktuell befindet sich die Mannschaft noch in der Winterpause, diese geht offiziell bis zum 03. Februar. Brode betont, dass allerdings nicht nur das interne Mannschaftsgefüge eine Rolle spielt, sondern darüber hinaus vor allem die Stimmung zwischen erster und zweiter Mannschaft einen hohen Stellenwert hat. Daher ist die Freude auf das bereits am 01. Februar anstehende Boßeln groß. Auch hier kommen erste und zweite Mannschaft zusammen.

Einen viel besseren Saisonstart hätte der SV Union Lohne nicht hinlegen können. Dem kann auch der Trainer des Erfolgsteams nicht widersprechen. „Zehn Siege am Anfang waren natürlich sensationell", so Dennis Brode. Doch nach dieser Serie folgten kleinere Rückschläge, es mussten zwei Niederlagen am Stück hingenommen werden. Was aber in dieser Saison die Brode-Jungs auszeichnet, ist unter anderem der unermüdliche Wille, sich nicht vom Erfolgskurs abringen zu lassen und vor allem nicht die Oberhand im Kampf um die Tabellenspitze zu verlieren. Dementsprechend stolz zeigt sich Dennis Brode, wie seine Mannschaft auf die zwei Niederlagen reagierte –„Dann nach den zwei Niederlagen wieder zurückzukommen und noch mal wieder vier mal in Folge zu gewinnen, war natürlich super".