SV Union Lohne verliert Saisonfinale

Die Entscheidung in der Bezirksliga 3 Weser-Ems ist gefallen: Union Lohne unterliegt im letzten und entscheidenden Saisonspiel bei den Sportfreunden Schwefingen mit 0:1 – und verpasst damit die Meisterschaft, die am Ende an Eintracht Nordhorn geht.

In der Folge übernahm Lohne die Kontrolle über das Spiel und bestimmte über weite Strecken das Geschehen. Viel Ballbesitz und optische Überlegenheit – doch die zwingenden Torchancen blieben Mangelware. Niehof scheiterte mit einem Schuss aus spitzem Winkel, Brode vergab freistehend nach einer scharfen Hereingabe. Der hohe Druck war den Lohner Spielern anzumerken.

Gleichzeitig ging Eintracht Nordhorn im Parallelspiel in Neuenhaus in Führung – damit war klar: Nur ein eigener Sieg konnte die Hoffnung auf die Meisterschaft am Leben halten. Doch kurz vor der Pause traf Schwefingen zur 1:0-Führung. Mit diesem bitteren Spielstand ging es in die Kabine.

Druckphase nach der Pause – aber kein Ertrag

Nach dem Seitenwechsel warf Union Lohne alles nach vorn. Chancen durch Stöver (Kopfball), Rensen (Weitschuss) und erneut Brode, der frei vor dem Tor auftauchte – doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Schwefingen setzte immer wieder Nadelstiche durch Konter, blieb jedoch ebenfalls erfolglos im Abschluss.

So blieb es beim knappen, aber nicht unverdienten 1:0-Erfolg für die Gastgeber – und Nordhorn sicherte sich zeitgleich mit einem 2:0-Sieg endgültig den Titel.

Abpfiff, Enttäuschung – und Stolz

Die Enttäuschung nach dem Schlusspfiff war groß. Die Mannschaft hatte alles gegeben, bis zum letzten Spieltag gekämpft – am Ende hat es knapp nicht gereicht. Doch auch wenn der große Traum nicht in Erfüllung ging: Die Saison war stark, die Entwicklung der Mannschaft erfreulich, und der Zusammenhalt im Team sowie im gesamten Verein war herausragend.

Danke an alle – und ein gebührender Abschluss

Unsere Glückwünsche gehen an Eintracht Nordhorn zur verdienten Meisterschaft – nach einer beeindruckenden Aufholjagd.

Jetzt heißt es: kurz durchschnaufen, Kräfte sammeln und neue Ziele ins Auge fassen. Bevor die Vorbereitung auf die kommende Saison beginnt, geht es am 19. Juni erstmal auf Mannschaftsfahrt nach Mallorca – fast das komplette Team ist dabei, um gemeinsam die Saison abzuschließen und einige langjährige Weggefährten gebührend zu verabschieden.

Verabschiedet werden unter anderem:

Spieler: Stover, Humbert, Niehaus, Frese, Greve, Lammers, Rensen

Betreuer: Korte, Haukap, Hemeltjen, sowie unser sportlicher Leiter Thomas Müller.

Danke für euren Einsatz – ihr habt diesen Verein geprägt.

Ein riesiges Dankeschön an alle Sponsoren, Fans, Helfer und Unterstützer, die uns durch diese Saison getragen haben. Wir wünschen allen erholsame Sommerferien – und freuen uns auf ein Wiedersehen zur neuen Spielzeit!