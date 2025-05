Der letzte Akt, mit allem, was den Fußball so wunderbar macht

Wenn der letzte Spieltag ruft, dann hält das Emsland und darüber hinaus den Atem an – oder pustet nochmal kräftig in die Vuvuzela. Emotionen, Tränen, fliegende Bierflaschen (natürlich leer), Platzstürme - der Fußball, wie er ehrlicher nicht sein kann, hat nochmal alles rausgehauen.

Eintracht Nordhorn erledigte ihr Meisterstück in Neuenhaus mit nordhorntypischer Sachlichkeit. 2:0. Kein Lametta, kein Zauber, aber eben die Art von Fußball, mit der man Titel gewinnt. Glückwunsch! Die Borussia 08 aus Neuenhaus und der VfL Emslage dürfen trotzdem in der Bezirksliga weitermachen. Warum? Weil der ASV Altenlingen (gefühlt seit Wochen auf Koffein-Overdrive) dem SV Bawinkel endgültig in die Emslandliga schickte. Da hilft kein Meckern.