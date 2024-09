SV Tunsel startet perfekt in die neue Kreisligasaison

So hat sich der SV Tunsel den Start in die Kreisliga A, Staffel II, vorgestellt. Beim Bezirksliga-Absteiger Spvgg Untermünstertal gab es den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel.

Silas Wurster (39.) war beim 1:0-Auswärtserfolg der einzige Torschütze des Spiels. „Wir haben uns vor der Pause schwergetan. Nach dem Seitenwechsel haben wir klar dominiert und hätten erhöhen müssen. Am Ende haben wir es über die Ziellinie gerettet“, sagte der Tunsler Coach Christoph Schmidthäusler. Sein Gegenüber Daniel Fischer haderte mit den verpassten Chancen der ersten Hälfte: „Nach der Pause sind wir leider gar nicht mehr reingekommen. Wir hatten ein anstrengendes Pokalspiel am Donnerstag und uns fehlten neun Stammspieler. Insgesamt ging der Sieg für den SV Tunsel aber doch auch in Ordnung.“