SV Stürzelberg II: Auf den Spuren von Arsenal und Leverkusen Kreisliga C Grevenbroich/Neuss: Der SV Stürzelberg II ist drauf und dran, eine makellose Spielzeit hinzulegen – die Maximalpunktzahl ist Stand jetzt erreicht. von Linus Bien · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Stürzelberg auf den Spuren von Leverkusen und Arsenal – Foto: Viviane Hoppe

Die Zweitvertretung des SV Stürzelberg spielt bisher eine makellose Spielzeit. In 27 Spielen hat der C-Ligist die Maximalpunktzahl von 81 Zählern erreicht – drei Siege fehlen noch, um eine statistisch noch beeindruckendere Saison als einst der FC Arsenal oder Bayer Leverkusen hinzulegen.

>>> Schaut euch hier die Tabelle der Kreisliga C Grevenbroich/Neuss an Dabei sprechen nicht nur die Punkte Bände: Ein Torverhältnis von 165:19 bedeutet ein Schnitt von über sechs Treffern pro Spiel. Der SV hat außerdem die maximal erreichbare Punktzahl bereits voll ausgeschöpft. Kein einziger Punktverlust in der laufenden Saison – das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die Konkurrenz vom SV Uedesheim II spielt eine beachtenswerte Saison und kassierte über neben den beiden Niederlagen gegen „die Macht aus Stürzelberg“ lediglich eine weitere Pleite. Nichtsdestotrotz müssen sie sich mit 15 Punkten Rückstand mit dem zweiten Tabellenplatz begnügen. Was steht der absoluten Perfektion jetzt noch im Weg? Die absolute Perfektion ist jetzt zum Greifen nah, denn es stehen nur noch drei Spiele bis zum Saisonende aus. Gegen BV Weckhoven II (6:1) und den FSV Vatan Neuss (8:1) gab es in der Hinrunde Kantersiege, gegen die Zweitvertretung des SSV Delrath fiel der Erfolg mit 2:0 vergleichsweise mild aus.

Im vergangenen Jahr hat der SV Stürzelberg mit einem ordentlichen fünften Platz zumindest angedeutet, dass nach oben auch durchaus was möglich ist. Denn zuvor war die Reserve so ein wenig in der Bedeutungslosigkeit der Kreisliga C untergegangen. Eine mögliche Antwort auf die Frage könnte der Top-Torjäger Jannick Wagner sein, der in der Saisonvorbereitung schon für Sparta Bilk in Testspielen aufgelaufen ist, sich letztlich aber gegen das Bezirksliga-Abenteuer entschieden hat. Neben dem 32-Tore-Mann ist es aber auch Vincent Fritz, der sich der Mannschaft von Dr. med. Nabil Abdel-Jalil vor der Saison neu angeschlossen hat. Mit 31 erzielten Toren beweist er auch regelmäßigen seine Kaltschnäuzigkeit. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich der SVS so kurz vor einem doch historischen Ziel noch die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Die Meisterschaft und der Aufstieg in die Kresliga B sind schon fix, doch jedem Sportler ist klar, dass man so eine unglaubliche Serie auch ins Ziel bringen möchte. Die nächste Gelegenheit dem einen Schritt näher zu kommen, folgt am kommenden Sonntag (10. Mai, 12.30 Uhr) gegen den BV Weckhoven.