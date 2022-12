SV Straelen: Am Torwart liegt’s ganz bestimmt nicht Regionalliga: Julius Paris trägt keinerlei Schuld daran, dass der SV Straelen abgeschlagen am Tabellenende steht und nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt hat. Der junge Winnekendonker ist ein sicherer Rückhalt.

Sechs Punkte sind in der Regionalliga bis zur Winterpause noch zu vergeben. Und diese sechs Punkte sollte der SV Straelen auch holen, um der enteilten Konkurrenz noch auf die Pelle rücken zu können, damit die allerletzte Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht schon vor dem Weihnachtsfest begraben werden muss.

Am Samstag reist die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati ins 200 Kilometer entfernte Siegerland und trifft dort auf den 1. FC Kaan-Marienborn, der in der Herkules-Arena seine Spiele austrägt. Herkules-Arena – passender kann ein Stadionname für die bevorstehende Aufgabe des Tabellenletzten kaum sein. Der hochkarätig besetzte Gastgeber spielt als Aufsteiger eine bärenstarke Saison und steht mit 28 Punkten auf einem ausgezeichneten sechsten Platz. Kurz zur Erinnerung: Bereits im Hinspiel präsentierte sich der 1. FC Kaan-Marienborn an der Römerstraße reif und abgeklärt und behielt verdient mit 1:0 die Oberhand.

Zu den Hauptgewinnern der Hinrunde in Reihen einer neu formierten Straelener Mannschaft zählt zweifellos Torwart Julius Paris. Der junge Mann aus dem Golddorf Winnekendonk profitiert von der Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Manfred Gloger und hat mit konstant guten Leistungen auf hohem Niveau den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gemacht. „Manni ist ein echter Profi und akribischer Arbeiter, der Spieler besser macht“, sagt der gerade 21 Jahre jung gewordene Keeper.

Die Nominierung zum Torwart Nummer eins kam für Außenstehende sicher etwas überraschend, war er doch in der vergangenen Saison hinter Robin Udegbe und Kevin Kratzsch nur dritte Wahl. „Ich habe in den Pokalspielen gute Leistungen gezeigt und eine sehr solide Vorbereitung gespielt. Deshalb hatte ich mir insgeheim schon Hoffnungen auf einen Stammplatz gemacht.“ Zu den besonderen Stärken von Julius Paris zählt die Fähigkeit, mögliche Störfaktoren komplett auszublenden und sich völlig auf seine Aufgaben konzentrieren zu können. „Das gelingt mir, da bin ich im Tunnel. Dann braucht mich auch niemand mehr ansprechen, da reagiere ich nicht drauf.“

Zehn Zähler Rückstand