SV Stahl verpasst Viertelfinale knapp!

Bericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Ein Spiel, das wirklich alles bot: 90 intensive Minuten, eine dramatische Verlängerung und schließlich ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen. Beide Teams schenkten sich nichts, kämpften bis zum Schluss um den Einzug ins Viertelfinale. Am Ende fehlte dem SV Stahl das Quäntchen Glück – mit 5:6 im Elfmeterschießen mussten sie sich knapp geschlagen geben. Trotz des bitteren Ausscheidens blickt das Team nun nach vorn: Der volle Fokus gilt der Liga.