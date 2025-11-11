 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Spiel
Spiel – Foto: Falko Unbehaun

SV Stahl verpasst Viertelfinale knapp!

Kreispokal Mittelth.
SG VFB / BSC Apolda II
SV Stahl U.
So., 09.11.2025, 13:30 Uhr
SG VFB / BSC Apolda
SG VFB / BSC Apolda SG VFB / BSC Apolda  II
SV Stahl Unterwellenborn
SV Stahl UnterwellenbornSV Stahl U.
6
n.E.
5

Bericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Ein Spiel, das wirklich alles bot: 90 intensive Minuten, eine dramatische Verlängerung und schließlich ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen. Beide Teams schenkten sich nichts, kämpften bis zum Schluss um den Einzug ins Viertelfinale. Am Ende fehlte dem SV Stahl das Quäntchen Glück – mit 5:6 im Elfmeterschießen mussten sie sich knapp geschlagen geben. Trotz des bitteren Ausscheidens blickt das Team nun nach vorn: Der volle Fokus gilt der Liga.

Für den SV Stahl spielten: Alexander Marko, Ben Gräbedünkel, Julien Straube, Sandro Grieser, Paul Czekanowski, Michel Hantke, Philipp Voß, Nick Weihrauch, Justin Löbe, Luca Weidhass, Anthony Kramer, Leonard Ott, Daniel Lorber

