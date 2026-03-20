SV Sonsbeck: „Wir haben den besten Trainer der Oberliga Niederrhein“

Herr Lemkens, warum muss der SVS die Beiträge anpassen?
Marc Lemkens (53) steht vor seiner 17. Jahreshauptversammlung als Vorsitzender des SV Sonsbeck. Rund 1800 Mitglieder verteilen sich auf sechs Abteilungen. Die Versammlung am Freitag, 20. März, im Sportcenter von Paul Hahn beginnt um 19.30 Uhr. Lemkens über eine geplante Vorstandserweiterung, Beitragserhöhung und zwei größere Projekte im Sportpark.
Herr Lemkens, warum muss der SVS die Beiträge anpassen?
Marc Lemkens: "Die allgemeinen Kosten wie für Trikots oder Sportmaterial sowie Instandhaltung sind gestiegen, was vor allem mit der höheren Auslastung der Platzanlage zutun hat. Es gibt mehr aktive Mitglieder, die eben mehr kosten. Es ist also eigentlich ein schönes Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Um wie viel Euro die Beiträge angehoben werden sollten, darüber wird intern im Vorstand in dieser Woche noch diskutiert."
Und warum sollten die Mitglieder einer Vorstandserweiterung zustimmen?
Lemkens: "Nun ja, wir haben alle einen zeitintensiven Beruf. Und man muss bedenken, dass der SV Sonsbeck mit rund 1800 Mitgliedern mit einem Unternehmen zu vergleichen ist. Es gibt viele Konten, der Verwaltungsaufwand ist einfach größer geworden. Wir möchten daher den Posten des stellvertretenden Kassierers neu dazu nehmen."
Und gibt’s einen Kandidaten?
Lemkens: Fritz Werthmanns, unser aktueller Kassierer, würde sich als Stellvertreter wählen lassen. Seinen Job würde Dieter Hackstein aus dem Vorstand der Volksbank Niederrhein übernehmen. Er ist Sonsbecker und würde sehr gut in unser Team passen. Übrigens wird sich der komplette Vorstand zur Wiederwahl stellen."
Werden Sie auch was zur angedachten Erweiterung des Tribünendachs am Hauptrasen sagen?
Lemkens: "Wir sind guter Hoffnung, dass uns die Gemeinde bei dem Bauvorhaben mit einem Zuschuss von 40.000 Euro unterstützt. Im Stadion gibt’s zu wenig Möglichkeiten, sich unterzustellen. Wenn wir das Projekt umsetzen können, dann stehen rund 300 Zuschauer auf den Steinstufen und davor im Trockenen. Die Tribüne soll auf vier Stufen erweitert werden, das Dach bis auf Höhe des Stanketts gehen. Wir übernehmen die Materialkosten und bringen uns wieder mit viel Eigenleistung ein. Zudem haben wir vor, das Flutlicht am Kunstrasen, an der Leichtathletik-Anlage und am zweiten Naturrasen auf LED-Technik umzurüsten. Das kostet etwa 120.000 Euro.
Sie haben selber lange für die erste Sonsbecker Fußball-Mannschaft gespielt. Warum wird das Team von Heinrich Losing erneut den Oberliga-Klassenerhalt schaffen?
Lemkens: "Allein die letzten drei Spiele haben gezeigt, dass die Mannschaft qualitativ Oberliga-tauglich ist. Wichtig ist, dass wir in der Rückrunde vom Verletzungspech verschont bleiben. Und wir haben in Sonsbeck mit Heinrich den besten Trainer der Oberliga Niederrhein."
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