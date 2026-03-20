SV Sonsbeck: „Wir haben den besten Trainer der Oberliga Niederrhein“

Werden Sie auch was zur angedachten Erweiterung des Tribünendachs am Hauptrasen sagen?

Lemkens: "Wir sind guter Hoffnung, dass uns die Gemeinde bei dem Bauvorhaben mit einem Zuschuss von 40.000 Euro unterstützt. Im Stadion gibt’s zu wenig Möglichkeiten, sich unterzustellen. Wenn wir das Projekt umsetzen können, dann stehen rund 300 Zuschauer auf den Steinstufen und davor im Trockenen. Die Tribüne soll auf vier Stufen erweitert werden, das Dach bis auf Höhe des Stanketts gehen. Wir übernehmen die Materialkosten und bringen uns wieder mit viel Eigenleistung ein. Zudem haben wir vor, das Flutlicht am Kunstrasen, an der Leichtathletik-Anlage und am zweiten Naturrasen auf LED-Technik umzurüsten. Das kostet etwa 120.000 Euro.

Sie haben selber lange für die erste Sonsbecker Fußball-Mannschaft gespielt. Warum wird das Team von Heinrich Losing erneut den Oberliga-Klassenerhalt schaffen?