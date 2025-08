SV Sonsbeck untermauert seine gute Form

Der Oberligist SV Sonsbeck bleibt auch im letzten Testspiel – ausgenommen ist das 0:6 gegen den Drittligisten MSV Duisburg – ungeschlagen. Nachdem die Rot-Weißen in der Vorbereitung gegen vier Landesliga-Mannschaften als Sieger vom Platz gegangen waren, reichte es gegen den SV Schermbeck, der in der Oberliga Westfalen an den Start geht, zu einem gerechten 1:1 (1:1).

In einem unterhaltsamen und temporeichen Testspiel gingen die Gastgeber schon früh in Führung. Nach einer Ecke von Linus Krajac, der auf der Zehnerposition hinter der einzigen Spitze Klaus Keisers spielte, erzielte Philipp Elspaß per Kopf das 1:0 (13.). Aber die Gäste hatten die passende Antwort parat. Der ehemalige Sonsbecker Shawn Kiyau traf zum 1:1 (27.). Das war schon der dritte Treffer von Kiyau in der Vorbereitung für sein neues Team.

Nach der Pause ging es munter weiter. Keisers hatte die erneute Führung auf dem Fuß, aber aus kurzer Distanz schob er den Ball knapp am Torpfosten vorbei (50.). Der SV Schermbeck hatte zwar fast 70 Prozent Ballbesitz, jedoch fand er keine Lösungen, die gut formierte Abwehr um Kapitän Robin Schoofs zu durchbrechen. In der 89. Minute hatte Marco de Stefano sogar noch die Entscheidung auf dem Fuß. Im letzten Moment scheiterte er an Gäste Keeper Leon Nübel. „Wenn wir vorne effektiver gewesen wären, hätten wir das Spiel sogar gewinnen können. Und dann hätte keiner mehr davon gesprochen, dass wir so wenig Ballbesitz hatten. Aber es war ein guter Test gegen einen starken Gegner“, so Losing.

Dank an alle Helfer

Vor der Generalprobe gegen den SV Schermbeck fand am vergangenen Freitagabend noch das traditionelle Sponsoren- und Helferfest der Seniorenabteilung statt. Neben den vier Seniorenmannschaften und der U 19 waren auch alle Helferinnen und Helfer sowie alle Sponsoren eingeladen.

Der Vorsitzende des SV Sonsbeck, Marc Lemkens, blickte auf die vergangene Saison zurück und lobte die erste Mannschaft zum erneuten Klassenerhalt in der Oberliga. Die zweite Mannschaft schaffte den Aufstieg in die Kreisliga A und die U19 qualifizierte sich für die Grenzlandliga.

Lemkens bedankte sich auch bei allen Helferinnen und Helfern sowie bei allen Sponsoren für die grandiose Unterstützung. Anschließend gab es die Vorstellung aller Neuzugänge der Oberliga-Mannschaft.

Nachdem der offizielle Teil beendet war, schauten sich die Beteiligten das Auftaktspiel der Zweiten Bundesliga zwischen Schalke 04 und Hertha BSC Berlin in gemütlicher Runde auf der Anzeigetafel an. „Das war mal wieder ein schöner Abend mit einer guten Stimmung. Es waren bestimmt 120 Leute da“, sagte Heinrich Losing.